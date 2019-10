Découvrez le métier très demandé de pilote de ligne de production

L’industrie 4.0 recrute. Mais encore faut-il savoir quels sont les métiers concernés. C’est pour cela que le lycée Don Bosco à Nice organise vendredi 11 octobre à partir de 9 heures une journée d’information sur la profession de pilote de ligne de production dont la formation est dispensée en partenariat avec le pôle formation de l’UIMM PACA.

Destinée aux lycéens et à leurs parents, cette manifestation présentera le métier de pilotage d’une ligne de production consiste à diriger et à veiller au bon déroulement du cycle complet de production d’un produit, de la réception des matières premières jusqu'au produit fini, prêt à être livré. Les visiteurs découvriront les équipements technologiques dont bénéficie l’établissement: simulateurs de maintenance et de réalité virtuelle, postes de soudure, matériels d’équipement et d’habilitation électrique, découpe jet d’eau.

Les jeunes intéressés pourront également découvrir les nombreuses opportunités de carrière que Schneider Electric à Carros propose à ce poste.

L’industriel n’est pas le seul à embaucher car dans les douze prochains mois, les entreprises du département devraient procéder à 1.400 recrutements dans la métallurgie et l’industriel du futur.

C’est la raison pour laquelle depuis quatre ans, le pôle formation UIMM PACA investit massivement dans l’académie de Nice (lycées Don Bosco, des Eucalyptus, Apollinaire à Nice,et Jules-Ferry à Cannes) afin de répondre aux besoins en compétences exprimées par les entreprises industrielles. Don Bosco propose aux jeunes attirés par l’industrie plusieurs formations conçues en partenariat avec le Pôle Formation UIMM PACA:bac pro technicien chaudronnerie industrielle, bac pro pilote de ligne de production, BTS électrotechnique, mention complémentaire technicien en soudage.