Découvrez ces sept sociétés de la Principauté récompensées au 11e Trophée du Club de l'Eco Monaco

La 11e édition des Trophées du Club de l’éco Monaco-Matin, organisée ce mardi soir au Grimaldi Forum en partenariat avec le Monaco Economic Board (MEB), n’a fait que le confirmer: Monaco est un jardin luxuriant pour qui a des idées, une force de travail et un brin d’audace.

En 2022, on peut ainsi cultiver des huîtres bretonnes au pied du Rocher; ériger un campus universitaire performant de 70 nationalités et trouver de l’emploi aux étudiants sur 2 km2; exporter un concept d’hôtellerie-restauration dans les destinations les plus luxueuses; préserver l’or bleue en recyclant toujours plus les eaux usées; faire référence dans la protection des coraux; investir le marché chinois avec des compléments alimentaires; et même créer et exporter un nouveau mode de paiement!

Autant de success-stories made in Monaco contées devant un parterre de 280 prestigieux invités, au premier rang desquels le Ministre d’État, Pierre Dartout, qui a salué la résilience du tissu économique local, son excellence et sa capacité à rebondir. à surprendre.

"L’innovation est essentielle. C’est l’un des premiers moteurs de développement économique. Innover, créer, inventer, c’est la marque de l’intelligence. Et tout cela est un des fondements principaux de la croissance."

"Un terreau fertile"

Évoquant les derniers chiffres du PIB et les excellents résultats financiers de la SBM, le président du MEB, Michel Dotta, a salué le juste accompagnement de l’État dans un pays où la liberté d’entreprendre est reine, mais où l’exécutif a su se résoudre à l’interventionnisme lors d’une crise économique et sanitaire inédite. "L’État a su soutenir les entreprises quand il le fallait. Il a poursuivi la modernisation de notre droit économique, ainsi que les transitions énergétiques et numériques qui contribuent à donner de la visibilité pour le futur, ce qui est primordial dans ces temps perturbés."

Synonyme d’excellence, la marque "Monaco" s’exporte toujours plus et agit comme un aimant pour des entrepreneurs qui, selon Michel Dotta, "ont trouvé à Monaco des conditions pour s’épanouir et pour perdurer. Un terreau économique fertile".

Si fertile que 500 des 4.000 étudiants sortis de l’International University of Monaco ont par exemple décidé de rester en Principauté pour œuvrer dans la finance, le luxe ou encore le yachting.

"Une attractivité dont nous bénéficions pour notre modèle social", note le délégué interministériel à l’Attractivité et à la Transition numérique, Frédéric Genta, alors que le conseiller de gouvernement-ministre de l’Économie et des Finances, Jean Castellini, insiste sur la "diversité de cette économie".

Le directeur général du groupe Nice Matin, Jean-Louis Pelé, résumant le rôle quotidien de Monaco-Matin de "mettre en lumière le dynamisme, la créativité et l’esprit d’innovation des entreprises monégasques". Donnant rendez-vous à nos partenaires pour une nouvelle décennie.