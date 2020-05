Déconfinement: on fait le point sur les mesures sanitaires que les restaurateurs devront appliquer à Monaco

En cuisine

- Port du masque chirurgical obligatoire et à renouveler toutes les 3 ou 4 heures maximum.

- Le plan de nettoyage et de désinfection doit être renforcé.

- Pour les repas à emporter, la coactivité et le contact avec le livreur doivent être limités. Une zone de dépose des repas déjà emballés doit être prévue, avec présence de produits hydroalcooliques

- Pour la réception des marchandises, le restaurateur doit prévoir une zone de dépose en extérieur.

Salle et terrasse

- La réservation est obligatoire pour les clients voulant manger sur place.

- Le personnel de salle doit porter un masque.

- Le placement en terrasse est privilégié.

- 4 ou 6 personnes maximum par table, tout en assurant un espacement de 50 cm entre les convives.

- Seul le service à table est autorisé ; le service au comptoir/bar est interdit.

- Mettre à disposition des produits hydroalcooliques à l’entrée du restaurant

- Les tables doivent être séparées de 1,50 mètre ou des éléments de séparations, d’une hauteur suffisante, entre celles-ci doivent être installés.

- Tables, chaises, écrans de protection, accessoires de table et condiments doivent être nettoyés entre chaque client.

- Le recours aux menus affichés ou disponibles smartphone ou cartes plastifiées nettoyables doit être privilégié.

- Le service en buffets/self-service et assiettes à partager est proscrit.

- L’ambiance musicale doit être modérée.