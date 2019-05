"Smart GDPR"

Son métier

"On essaie de garantir le bon usage des données personnelles par toutes les organisations dans le monde. On a développé un logiciel qui permet de se mettre en conformité avec des réglementations comme GDPR (General Data Protection Regulation). On a signé des partenariats où on est appuyés notamment par Microsoft et la Commission européenne. Toute organisation qui se demande comment elle doit traiter les données personnelles qu’elle détient, peut, en utilisant notre solution, en quelques minutes, se mettre en conformité, opérer légalement et donner des garanties aux individus dont elle utilise les données."

Son bilan

"Dans tous les projets évoqués, j’ai noté une volonté de respect de la réglementation GDPR. Mais elle est souvent intégrée en aval des projets au lieu de l’être en amont. Or, dans deux cas sur trois, le projet n’est pas légal. D’où des pertes de temps et d’argent. J’ai rencontré des professionnels autrichiens qui vont utiliser notre solution."

Alexandra Filippeddu