De combien faudrait-il augmenter les salaires pour ne pas subir l'inflation?

Avec 6% de taux d'inflation, le pouvoir d'achat des Français en a pris un coup depuis le début de l'année 2022.

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République en juillet dernier, la Banque de France avait proposé deux alternatives à Emmanuel Macron afin de réduire les effets de l'inflation. La première étant d'accélérer la transition énergétique pour réduire notre dépendance vis-à-vis du reste du monde; et la seconde, favoriser l'emploi pour relancer la croissance.

Revoir les salaires à la hausse, une mesure envisagée, en plus des boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement depuis le début de l'été, afin d'éviter un "grignotage" progressif du pouvoir d'achat des Français.

C'est la question qui a été posée aux entreprises tricolores, dans une enquête trimestrielle de la Banque de France publiée jeudi 29 septembre. L'objectif était d'interroger les entreprises sur les prévisions en terme de hausse des salaires, et l'évolution possible sur l'année à venir.

Les chefs d'entreprises français prévoient une accélération de la hausse des salaires au cours des 12 prochains mois, mais elle devrait rester en deçà de l'inflation attendue sur la même période, selon une l'enquête de la BdF.

Selon une autre enquête de la société de courtage d'assurances WTW, en France, 35% des entreprises ont revu ou envisagent de revoir à la hausse le budget des augmentations salariales annuelles.

Elles sont également 34% à vouloir mettre davantage l’accent sur les éléments non financiers de la rémunération et 30% à prévoir des budgets supplémentaires pour des augmentations selon les besoins, d’après l’enquête

Un augmentation des salaires plus haute que ce que nous avions connu jusqu'à présent. L'augmentation moyenne en 2022 était de 3,1%, et l'augmentation médiane sur l'année 2021 avait été de 1%. L'enquête précise que sur le long terme, la croissance des salaires est estimée à 3% dans trois à cinq ans, soit un taux similaire à celui pratiqué il y a trois mois.

"Pour compenser cette baisse de pouvoir d’achat, les entreprises vont mettre un peu plus l’accent sur des augmentations collectives, mais aussi sur d’autres mesures collectives comme la prime de pouvoir d’achat", avait expliqué Khalil Ait-Mouloud, directeur enquête de rémunération chez WTW, sur le plateau télé de nos confrères de BFM Business.

Des groupes de salariés ciblés

Les salaires de base pourraient connaître une augmentation de 4% au cours des 12 prochains mois, alors que les prix à la consommation devrait progresser de 5% sur la même période.

Selon WTW, les entreprises tricolores prévoient d'augmenter le salaire de certains groupes de salariés. Les principaux concernés sont les groupes ayant un fort risque de rétention en particulier ceux avec un fort risque de rétention, qui représentent 68% des salariés.

Mais également ceux dotés de compétences rares/critiques (68%) et les plus performants (64%). Seules 6 organisations sur 10 souhaitent également se focaliser sur les personnes les moins bien rémunérées.

Pour 2023, les revalorisations devraient être encore plus importantes: +3,3% en moyenne. Sur deux ans, les managers et cadres seront les mieux lotis (+3,1% en 2022, +3,3% en 2023), devant les employés et techniciens (+3% et +3,3%), les dirigeants (+2,8% et + 3,2%) et les ouvriers (+2,8% et +3%).

Des écarts de salaires avec nos voisins européens?

Nos voisins européens sont eux aussi touchés de plein fouet par l'inflation. Mais selon l'étude WTW, les augmentations salariales pratiquées en France pourraient être moindres que chez les autres pays du continent. Pour l'année 2023, les 15 plus grande économies prévoient une augmentation moyenne de 4,9% en 2022 comme en 2023.

Ainsi, au Royaume-Uni, l'augmentation réelle moyenne des salaires en 2022 devrait atteindre les 4%, les 3,8% en Allemagne et les 3,6% en Espagne. Outre-Atlantique, les Etats-Unis prévoient une hausse moyenne de 4,1% d'ici à 2023.

Augmenter les salaires, une fausse bonne idée?

Dans un article de nos confrères de France Info, Sylvain Bersinger, économiste au cabinet de conseil Asterès, avait indiqué que "dans la majorité des cas, le gouvernement n'a pas le pouvoir de décréter une hausse des salaires". En effet, excepté de le smic, les autres salaires ne sont plus indexés sur les prix depuis 1982.

L'augmentation des salaires représente un coût pour les entreprises qui avaient déjà commencé à grignoter un peu sur leur marge pendant le Covid, et avec le début de la Guerre en Ukraine. Le seul moyen de s'en sortir est donc de répercuter ses coûts sur les prix pratiqués, qui vont à leur tour augmenter, et ainsi de suite. Une boucle sans fin, qui questionne sur la nécessité d'actionner différents leviers.