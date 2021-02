Dans les Alpes, les stations privées de ski alpin limitent un peu la casse

Le succès est partiellement là: à mi-chemin des vacances scolaires si cruciales pour l'économie montagnarde, le bilan semble un peu moins dramatique que prévu.

Selon une première estimation menée pour l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), le taux de fréquentation national moyen des lits touristiques, tous massifs confondus, est de 33% pour les quatre semaines de vacances, en baisse de 43,5% par rapport à l'an passé.

Sur les deux Savoie, ce taux de fréquentation s'élève à 37%, contre près de 80 à 90% les années précédentes, selon l'agence touristique Savoie Mont-Blanc.

Une "belle surprise" pour son directeur général Michaël Ruysschaert, qui s'attendait à pire. Et plusieurs stations des Pyrénées confirment des chiffres supérieurs à leurs attentes.

Mais le bilan est inégal: certaines stations de moyenne montagne montent à près de 75% d'occupation quand d'autres ne cumulent qu'environ 15% de lits occupés.

L'économie montagnarde en berne

Aux Contamines-Montjoie, autour des 40% d'occupation, l'Office de tourisme estime avoir réussi à maintenir un bon niveau de vacanciers, venus "pour le cadre naturel, les activités de plein air, (...) pour casser le rythme de l'année écoulée", résume Guy Magand, le directeur.

Sur le site de ski nordique de la station, on retrouve la famille au stand de tir. Jason Duperthuy, l'autre moniteur, montre comment stabiliser sa carabine, puis tous se lancent dans une mini-épreuve de biathlon: quelques tours de piste, un tir, et on passe le relais.