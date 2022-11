Une Banque "nationale" est en cours d’élaboration, quelle peut être sa valeur ajoutée pour le pays ?

Il ne s’agit pas d’une banque nationale mais d’une banque dont l’État serait actionnaire et qui pourrait jouer le rôle de Caisse des Dépôts. Mais l’État ne serait pas le seul actionnaire. Ce ne sera absolument pas comme j’ai pu l’entendre par extension : "la banque du Prince". C’est un projet qui pourrait accompagner la Principauté dans son développement économique, dans le financement de projets structurants et dans le développement durable. Mais le processus est complexe et long.



Se fera-t-il au cours de l’année 2023 ?

C’est encore trop tôt pour l’affirmer.



L’actuel conseiller de gouvernement-ministre pour les Finances, Jean Castellini, pourrait-il être amené à prendre la tête de ce nouvel établissement, comme la rumeur le dit ?

Ce n’est pour l’instant pas d’actualité, Monsieur Castellini pilote ce projet.