Covid-19: de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises monégasques

Comment Monaco veut relancer son économie?

En parallèle des mesures complémentaires annoncées pour soutenir les secteurs en difficulté, le gouvernement veut aussi préparer l’avenir. Plusieurs projets sont lancés ou sur le point de l’être.

Une pépinière d’entreprises, tremplin pour les Monégasques

Les premiers occupants des locaux de la pépinière d’entreprises, Monaco Boost, devraient arriver mi-avril.

"Il s’agit d’un outil essentiel pour favoriser l’entrepreneuriat des jeunes monégasques, a rappelé Laurence Garino, directrice du Welcome Office. Il y a des nationaux qui créent malgré le contexte de la crise. C’est bon signe."

Le complexe du Larvotto revu

La rénovation du complexe balnéaire du Larvotto est en cours. "Un appel à candidatures pour favoriser l’arrivée de nouveaux commerçants sera lancé pour magnifier l’offre de commerces."

L’objectif: en faire un espace commerçant toute l’année avec "des concepts stores, de nouvelles boutiques d’ameublement, de vêtements et d’autres types de restaurants", précise Jean Castellini, conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l’Économie.

La chasse aux locaux vides

Dans le cadre des travaux de l’observatoire du commerce, la lutte contre "la rétention locative" va être lancée. Il s’agit d’identifier les locaux laissés vacants pendant une trop longue période.

"Nous étudions des textes qui encadrent ce phénomène pour qu’il n’y ait plus de linéaires inoccupés dans des artères commerçantes comme le boulevard des Moulins, la rue Caroline ou la rue Grimaldi", précise Laurence Garino.

Booster l’e-commerce

Dans le cadre du plan bleu, destiné à aider les entreprises monégasques dans leur transformation numérique, une attention particulière est portée à l’amélioration du référencement des commerces monégasques sur les plateformes internationales.

"Nous travaillons pour trouver des prestataires de paiement agréés à Monaco afin de mettre en place un MarketPlace monégasque", confie la directrice du Welcome Office.

Prolongation du soutien à l’application Carlo

Fort des performances de l’application Carlo, qui permet d’être recrédité de 5% du montant de ses achats en Principauté, le gouvernement prolonge son soutien financier aux frais de fonctionnement "au-delà de fin mars".

Depuis le 1er décembre 2020, 51.000 transactions ont été réalisées via l’application. Soit un montant de 6 Me dépensés dans les 252 commerces partenaires du pays.

Et aussi…

Depuis décembre 2020, les consommateurs peuvent profiter de 4h de stationnement gratuit dans les parkings, sous réserve d’achats, les week-ends et jours fériés.

Par ailleurs, une offre pour les taxis sera lancée prochainement. Elle permettra d’offrir aux clients des boutiques et restaurants de la Principauté, des trajets intra-muros en taxis sous conditions d’achat pour une course d’une valeur maximum de 15e (participation de 5e pour les commerçants et 10e pour le gouvernement).