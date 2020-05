Coronavirus: un coût économique, social et sanitaire hors du commun

A l'heure où l'Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise, l'Europe accélère son déconfinement, l'Amérique du Sud s'enlise, le coût social et économique de l'épidémie, qui s'ajoute au terrible coût humain, apparaît chaque jour davantage.

Alors que la barre des 350.000 morts dans le monde (plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis) a été franchie mercredi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé ce plan d'aide exceptionnel et appelé les 27 à "mettre de côté les vieux préjugés" pour le soutenir.

Parmi les plus touchées par la crise sanitaire, l'Italie et l'Espagne se taillent la part du lion, et pourraient recevoir plus de 172 et 140 milliards d'euros respectivement via cet instrument. Rome et Madrid se sont d'ailleurs félicitées des annonces.

La France serait le quatrième principal bénéficiaire (après la Pologne) avec 38,7 milliards de subventions.

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a appelé tous les Etats, "y compris les quatre frugaux" (Pays-Bas, Danemark, Autriche et Suède) à soutenir ce plan "historique".

Dans le monde entier, même dans les pays dans lesquels les systèmes de santé ont résisté, les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge.

"Je me couvre le visage parce que j'ai vraiment honte, je n'avais jamais demandé de la nourriture", confie à Madrid Jacqueline Alvarez, 42 ans, un sac de provisions à la main dans le quartier populaire d'Aluche.

Elle fait la queue, comme près de 700 autres, devant le guichet d'une association de quartier transformée en banque alimentaire. En Espagne, la pauvreté explose plus vite que lors de la crise financière de 2008, mais le monde entier est touché.

"Faire la manche"

Selon l'ONG Oxfam, la crise sanitaire pourrait précipiter 500 millions de personnes dans la pauvreté.

Au Brésil, les experts s'attendent à une chute de 6 à 10% du PIB cette année, avec taux de chômage bondissant de 12,2% actuellement à plus de 18%.

En France, avec un effondrement d'environ 20% du PIB au deuxième trimestre, les experts tablent sur un repli de plus de 8% sur l'année. C'est "la plus importante récession depuis la création des comptes nationaux en 1948", assure l'Institut national de la statistique.