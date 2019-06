Connaissez-vous la marque azuréenne Café du cycliste, qui cartonne à l'international?

Rémi Clermont n’est pas tombé dans le vélo quand il était petit. Par contre son père pédalait très régulièrement, et quand il se préparait "on aurait dit qu’il allait faire un tour à Carnaval", sourit le fondateur de la marque Café du Cycliste.

Et c’est ce qui l’a inspiré pour créer une ligne de vêtements alliant confort, performance et esthétique.

La marque est née en 2009. Une marque qui a du style et plutôt la cote! Nous avons rencontré Rémi Clermont dans son showroom installé face au port de Nice. Il est arrivé… en vélo et en vêtements sportswear.

Il nous fait découvrir les lieux. Un coin café, un hall d’accueil où deux cyclistes hollandais attendent leurs amis après une sortie au col d’Èze. Un espace de location de vélos, des douches et vestiaires. "Ici, c’est le coin de celles et ceux qui aiment rouler, qui ont envie de se faire plaisir, qui viennent chercher un conseil, une idée sortie. En toute détente."

Rémi Clermont, anciennement salarié dans la sécurité électronique, a tout lâché pour se lancer dans ce projet avec un collègue, André Stewart. "Cela faisait longtemps que je dessinais des modèles de vêtements, et puis voilà, vient un moment…". Le moment, c’était il y a dix ans. La marque "Café du Cycliste" naissait.Booster par Internet

"Tout est parti d’internet et cela dure encore aujourd’hui, puisque nous y réalisons 65% de nos ventes. La boutique ne représente en effet que 10% de notre chiffre d’affaires."

60% de la clientèle est étrangère et à la question: pourquoi les Français ne sont pas ou peu séduits par la marque, le fondateur répond: "Nous vivons dans l’un des pays qui a découvert le vélo de route (avec l’Italie). Et depuis toujours, on roule “bariolés”, c’est comme ça. Les habitudes sont difficiles à changer mais ça démarre."

En effet, l’esthétique sur un vélo n’est pas coutume en France, on se souvient tous de la mode du fluo (sans commentaire). Et puis en matière de vêtements de sport en général et de cyclisme en particulier, il existe de nombreuses marques concurrentes.

Mais cela ne fait pas peur à Rémi Clermont, sûr de la qualité de ses collections: "C’est moi qui dessine chaque modèle et nous avons une équipe de développeurs produits au centre de Nice. Je parcours les Salons pour trouver les meilleurs tissus. On achète et on fabrique en Europe avec des entreprises familiales, c’est important pour nous."

Café du cycliste, c’est deux collections par an, avec, en expo dans le showroom, toujours 50% de la collection précédente.

Design maison, fabrication européenne

Cette année, ils ont vendu entre 40 et 60.000 pièces, affichent une croissance de 59% en moyenne entre 2014 et 2017. Un bel essor. Et puis ils ont ouvert la boutique ici au port en 2016, une autre à Londres et dernièrement, une à Majorque.

Les produits Café du Cycliste sont également disponibles dans quelque 30 boutiques à Paris, aux États-Unis et à Bangkok.

Au-delà de l’esthétique des maillots, tee-shirts et autres cuissards, la marque se veut haut de gamme. "Notre produit doit être au top. Que ce soit en termes de thermorégulation, antibactérien (du fait de la transpiration), tout en étant agréable à porter et à regarder. Le vélo, c’est un style de vie que les gens ont envie d’afficher."

En 2018, ils affichent un chiffre d’affaires de trois millions d'euros avec une clientèle féminine en hausse (plus de 30% des ventes).

La clientèle féminine de plus en plus présente

Dans les rayons du showroom il y a en effet, tout un espace dédié à la femme qui est autant exposée que l’homme sur les mannequins. D’ailleurs le jour de l’interview, elles étaient bien présentes et ravies de leurs essais.

Vêtements hommes, femmes, chaussettes, gourdes et mugs, Café du Cycliste a étendu la marque mais compte à présent se concentrer sur ses collections vestimentaires.

Si les prix sont élevés comparés à d’autres marques plus populaires, pour Rémi Clermont, il s’agit d’un tout autre produit: "Le vélo, c’est le deuxième sport le plus pratiqué en France après le foot. Certes, notre marque ne s’adresse pas à tout le monde mais sur le Côte d’Azur notamment, c’est un sport à fort pouvoir d’achat. À Londres aussi. Si vous faites du golf et pas du vélo, vous n’êtes pas dans le tempo!"

Rémi Clermont pédale au moins trois fois par semaine (le col d’Èze entre midi et deux) parce que "la vue depuis Villefranche est toujours aussi merveilleuse". Il indique aussi, en montrant le tracé sur une grande carte en relief exposée dans la table en verre autour de laquelle nous sommes assis, que le col de la Madone, vers Menton, est aussi une belle sortie à conseiller. On sent la passion pour le vélo mais aussi pour la nature et l’air pur.

La suite de l’histoire il la voit en développant peut-être un nouvel axe de croissance comme le vêtement de loisir, celui que l’on peut porter en ville comme en balade à vélo. Mais sa plus belle récompense est sans doute celle, avouée à demi mot, que son père attende avec impatience la sortie de nouveaux modèles, qu’il porte avec fierté.

Histoire de boucler la boucle.