Grand Prix de Monaco: le retour de la Fan Zone a boosté les commerces de La Condamine

Quelles sont les premières retombées économiques du Grand Prix pour les commerçants de la Principauté, plus précisément dans le quartier de la Condamine, aux portes du circuit? Ce lundi matin au café, ils étaient nombreux à échanger leurs impressions. Les responsables des boutiques qui n’étaient pas présents ce week-end appelant leurs employés pour faire le point sur leur chiffre d’affaires. Nous en avons rencontré quelques-uns.

La Fan Zone, c’est bien! Très bien!

Que ce soit au Monte-Carlo Bar ou sous les arcades, comme au Santa Gelato, le retour de la Fan Zone sur la place d’Armes s’est révélé bénéfique. Chez Santa Gelato, Sofia, la responsable, s’interrogeait pourtant en amont. "On se demandait si les contrôles de sac ne dissuaderaient pas les gens de venir jusqu’à nous juste pour une glace, que certains éviteraient les lieux car ils ne voulaient pas patienter dans les files d’attente. Eh bien pas du tout. Nous avons très bien travaillé, même plus que l’an dernier!"

Au Monte Carlo Bar aussi, la satisfaction est de mise. Christophe, l’un des deux associés de l’établissement, a apprécié le retour de la Fan Zone "car elle fait venir du monde, cela les oblige à monter jusqu’à la place d’Armes, c’est une très bonne chose."

Si les jeudi et vendredi sont restés relativement calmes pour le responsable de l’établissement, les affaires ont bien tourné les samedi et dimanche. "Nous avons fait mieux que l’an dernier. Nous avons retrouvé ce week-end nos belles années Grand Prix!"

Les bars, les restaurants et les établissements de petite restauration rapide et à emporter à proximité du circuit ont de manière générale fait de belles affaires. Les enseignes comme Bella Vita, le Woo ou le Huit et Demi n’ont pas désempli. Sans s’y attendre, certains ayant même vidé leur stock le dimanche soir, à court de marchandises ou de boissons.

Plus raisonnable dans les boutiques de vêtements

Les retours ne sont pas les mêmes dans les enseignes de prêt-à-porter. Chez Kiwi, situé en haut de la rue Grimaldi, Élisabeth et Eugénie ont noté que le public n’avait pas les mêmes moyens. "L’an dernier, nous avions très bien travaillé, cette année ce fut moins bien avec un dimanche faible, et un vendredi et samedi corrects. Nous n’avons pas vu beaucoup de gens avec des sacs, comme on a pu déjà l’observer d’autres années. Nous avons senti une différence de budget. Le dimanche a aussi manqué de fluidité avec les retards de train après la course."

Chez By K, toujours rue Grimaldi, où des vêtements à l’effigie de la F1 et du Grand prix étaient bradés lors du week-end, on a aussi moins bien travaillé que l’an dernier, sans trop pouvoir l’expliquer. "Peut-être que le jeudi férié l’an dernier nous avait aidés?"

Et tandis que chez Zadig & Voltaire, le chiffre d’affaires est égal à celui de l’an dernier - notant une présence moindre d’étrangers et moins de passages en boutique -, chez Banana Moon, on a retrouvé l’activité économique d’un week-end de F1 à Monaco d’avant la crise sanitaire. Sophie, la responsable de l’enseigne, est enchantée. "Nous avons dépassé le résultat de l’an dernier. Cela a fait plaisir de retrouver un tel rythme. Le week-end du Grand Prix reste une part importante de notre chiffre d’affaires de l’année."

Budget plus petit

Mais la crise économique mondiale s’est aussi fait sentir. Beaucoup de professionnels ont remarqué que les produits à petits prix étaient partis en premier et avant tout. Pour de nombreux commerçants interrogés, le public était venu cette année pour la course et pas forcément pour venir aussi se faire plaisir dans les boutiques de Monaco.

Sur le Rocher, on attend beaucoup de la Fête pour le prince Rainier III "Historiquement, au Rocher, on ne travaille pas spécialement avec le Grand Prix, au contraire même", rappelle Alexandra Rinaldi, présidente de l’association des commerçants du Rocher. "Le Grand Prix n’est pas forcément l’événement qui booste notre chiffre d’affaires ici. Ceux qui viennent regarder le Grand Prix depuis Monaco-Ville se promènent quand les courses sont terminées mais ils ne sont pas là pour acheter." En tout cas, pas dans les boutiques traditionnelles. "Cependant, nous restons ouverts car nous jouons le jeu, poursuit Marie-Claire Ghisi-Antognelli de Monaco Élégance, une nouvelle boutique de bijoux et de décoration. Car c’est tout de même l’image de notre pays qui est en jeu. Beaucoup de monde profite pour venir jusqu’au Rocher et découvrir. Voir des boutiques fermées ne donnerait pas une belle image de notre Principauté. C’est une question d’honneur que de rester ouvert ce week-end-là". Les boutiques de souvenirs ont, elles, plutôt bien fonctionné avec un panier moyen de 40 euros. Les professionnels disent avoir de manière générale bien travaillé, un peu mieux que l’an dernier. Rue Basse, les casquettes et les tee-shirts sont partis comme des petits pains. Tout comme pour les commerçants situés un peu plus loin. Les restaurants, eux, sont loin d’avoir fait le plein ; là où les enseignes de restauration rapide comme celle de sandwichs à emporter ont plutôt bien vendu. Au café la Pampa, Jean-Pierre, le patron, ne cachait pas ce mardi sa sincère satisfaction. "Ce fut encore un week-end formidable pour nous. Au Rocher, nous avons surtout les gens de la dernière minute. Nous avons eu particulièrement du monde samedi et dimanche. Même si dimanche, le public est arrivé plus tardivement que d’habitude à cause d’un accident survenu sur les voies ferrées." Ici, "avec impatience et joie", beaucoup attendent surtout les festivités organisées dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance du prince Rainier-III, dès aujourd’hui.

Ce 31 mai, le prince Rainier-III aurait eu 100 ans. Photo archives Monaco-Matin.