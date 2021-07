Concrétisez votre projet solidaire et changez le destin des jeunes

Toutes les idées sont les bienvenues

Peu importe que vous soyez client ou non client du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, ici, ce sont avant tout des bonnes idées que l’on recherche ! Mais attention, pas n’importe lesquelles: celles en faveur des 15 à 25 ans. Que vous soyez une association, une personne physique ou une structure à but non lucratif, cet Appel à Projet Jeunes By CAPCA concerne toute personne désireuse de se faire accompagner, notamment financièrement dans la réalisation d’un projet de solidarité. L'unique condition est de faire partie du territoire des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes ou du Var. Au total, une somme de 100.000 euros sera répartie entre quinze futurs entrepreneurs, avec pour but de favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active, lutter contre les inégalités, l’échec scolaire et l’illettrisme, ou encore préserver les jeunes dans leur environnement et leur bien-être. Par exemple, quelqu’un qui souhaite développer un projet de formation en e-learning envers le jeune public aura besoin de s’équiper de matériel informatique. C’est là qu’intervient le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, en lui permettant de mener financièrement à bien ce projet, avec également un soutien sur le plan humain et un réel suivi du dossier.

Soutenir les jeunes dans un contexte de crise sans précédent

Si l’ambition du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur est d’encourager les porteurs de projets de façon générale, c’est avant tout pour être utile à cette génération, particulièrement impactée par la crise du Covid. Isolement, perte de repères et décrochage scolaire sont les stigmates d’une année qui a bouleversé ce jeune public. Un moyen d’agir dans l'intérêt de la société, véritable raison d’être pour cette banque coopérative et mutualiste. Parmi les 500000 sociétaires, plusieurs clients ont ainsi été mis à contribution pour faire naître cet appel à projet. Un moyen d’encourager les consciences collectives sur la situation actuelle et le besoin d’entraide. Une opportunité également pour motiver l'esprit entrepreneurial qui ne demande parfois qu’à être stimulé. Des valeurs de solidarité et de mise en avant des talents qui ont séduit Laura Tenoudji, marraine de l’opération. Le projet a immédiatement interpellé cette journaliste engagée qui a à cœur de mettre en exergue l'entreprenariat et les belles initiatives qui dynamisent le territoire. Nul doute que les porteurs de projets pourront compter sur le soutien de cet ange gardien et de la relation de proximité qu’elle entretient avec son impressionnante communauté sur les réseaux sociaux qui comptent plus de 100.000 abonnés. Une femme de terrain qui n’hésitera pas à relayer et mettre en lumière les projets au service du bien commun.

Un véritable coup de pouce pour booster son projet