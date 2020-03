Ça bouge chez Vulog! le spécialiste de la mobilité partagée a annoncé ce jeudi 5 mars l'ouverture de son Vulog Labs. L'objectif? Prendre un temps d'avance sur la concurrence, dans un marché en constante progression.

L'entreprise niçoise place la data au cœur de la croissance des services de mobilité, considérant que son potentiel est à l'heure actuelle sous-exploité. C'est dans l'optique d'accélérer son développement dans ce domaine que le Labs a été lancé.

Composée de data-scientists et d'ingénieurs, l'équipe du Vulog Labs se consacrera à deux missions principales. Tout d'abord développer des outils basés sur l’intelligence artificielle pour maximiser l’efficacité des opérations de gestion des flottes, optimiser les services de mobilités et accélérer l’atteinte de la profitabilité pour les opérateurs. Ensuite, le laboratoire créera des programmes d’open innovation, comme des conceptions de pilotes et des déploiements de solutions innovantes pour faire du MaaS (Mobility as a Service) une réalité. On peut par exemple parler de smart charging, véhicule-réseau, smart parking, véhicules “carsharing ready” ou encore de simulation d’opérations de véhicules autonomes.

Les équipes seront épaulées par les nombreux partenaires de Vulog à travers le monde, mais aussi par les informations collectées dans les 30 grandes métropoles où l'entreprise niçoise est déjà présente.

Enthousiaste, Gregory Ducongé, le CEO de Vulog, a affirmé: "C’est dans l’ADN de Vulog d’anticiper les tendances futures du marché et de les transformer en réalité. Par cet investissement fort dans l’IA, nous souhaitons réunir les partenaires les plus innovants de l'écosystème ainsi que les meilleurs talents scientifiques pour travailler avec nous. Nous sommes heureux et fiers d’annoncer la création du Vulog Labs aujourd’hui et de fédérer les leaders du secteur autour de l’avènement de la mobilité du futur."