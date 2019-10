Comment une startup de Sophia Antipolis va améliorer la mobilité des habitants de l’île Maurice

La startup fondée à Sophia Antipolis par Thomas Côte a remporté cet été le Moka Mobility Challenge et a été chargée par Moka Smart City de définir un plan mobilité sur mesure pour son quartier de Vivéa Business Park et celui des affaires Telfair qui verra bientôt le jour.

Située au centre de l’île Maurice, Moka Smart City veut fournir à ses habitants une meilleure qualité de vie en leur facilitant le transport, la circulation et le stationnement en ville.

Parmi les défis à relever pour Wever: étudier la mise en place, par les employeurs, d’une offre de transport simple, sûre et efficace à leurs salariés lors des trajets domicile-travail notamment dans le nouveau quartier de Telfair.

Et définir une offre mobilité pour les trajets intra-Moka en optimisant la mobilité sur le dernier kilomètre avec une connexion entre les transports en communs existants et Telfair.

Flexible et collaborative

La plateforme de pilotage de la mobilité et du changement des comportements de Wever va dans un premier temps collecter et qualifier de façon évolutive les besoins des utilisateurs.

Puis, elle testera et mettra en place des solutions adaptées aux besoins exprimés. Sa plus-value est d’ajuster continuellement les solutions aux attentes des usagers. Ces derniers ont d’ailleurs la possibilité de contribuer à la plateforme de façon régulière. C’est d’ailleurs cette flexibilité et cet aspect collaboratif qui ont séduit Moka.

"Nous avons choisi Wever car nous sommes convaincus qu’une strategie de mobilité personnalisée et agile sera la condition d’une offre de qualité pour les usagers de la Smart City, a commenté Sarah Boulanger, Business Development Manager de Moka Smart City. Grâce à la plateforme et l’expertise Wever, nous pourrons construire cette stratégie et la tester pas à pas."

Et Thomas Côte, CEO de Wever, d’ajouter: "Nous sommes particulièrement fiers d’avoir remporté le Moka Mobility Challenge et de collaborer au plan mobilité ambitieux de la Moka City. La plateforme Wever offre une solution souple et intuitive qui séduit les entreprises et les collectivités. Notre ambition est d’étendre notre solution de mobilité collaborative, pour fédérer les utilisateurs autour de solutions mobilité pertinentes socialement et éthiquement."