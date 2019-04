Comment une startup crée à Biot vole au secours des abeilles sur la Côte d'Azur

Ça bzzzz du côté de Biot ! La petite entreprise Bee Riviera, créée en 2015 et gérée par deux passionnés que sont Loïc Palazon et Gilles Thewes, est en train de butiner la Côte d’Azur. Ces deux-là ont conscience de la menace qui pèse sur les abeilles et par-là même sur tout un écosystème, et entendent bien apporter leur pierre à l’édifice de la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement. Installés à Biot, ils sont à la tête d’un cheptel de 110 ruches et tablent sur 500 d’ici fin septembre.

Des ruches dans la ville

Trois types de services sont proposés : production et commercialisation des produits de la ruche et leurs dérivés, vente et installation de ruches-girafes et ateliers éducatifs. Si aujourd’hui ils ont implanté nombre de ruches chez des particuliers, à Sospel, Lucéram ou Antibes, les deux passionnés souhaitent que chacune des 163 communes des Alpes-Maritimes investisse dans un rucher sur leur territoire. "D’abord pour démontrer leur engagement dans la bataille environnementale, ensuite pour valoriser le territoire qui produirait un miel toutes fleurs de qualité", explique Loïc Palazon.

Approchés par de grands palaces azuréens pour proposer leur produit made in Riviera sur les tables de petit-déjeuner, Gilles et Loïc ont dû décliner l’offre par manque de matériel de conditionnement. Avant d’investir sur ce point, ils se concentrent sur la notoriété de l’abeille et la production de miel. L’idée est aussi d’installer des ruchers dans les entreprises (sur les terrasses ou dans les cours privatives), des ruches-girafes (coût 2.500 euros), dans le respect du code rural et correspondant à une démarche RSE. Toute la production de miel revient à la société, empotée et étiquetée à son effigie.

Crowdfunding en cours

Récemment, Bee-Rivera a obtenu un prêt de 30.000 euros via la plateforme Miimosa et vient de lancer une campagne de financement participatif sur le même site pour recueillir 5.000 euros. Soutenus par le Crédit Agricole et Groupama, Bee-Riviera entend bien bourdonner plus fort: «Nous avons commencé à embaucher et comptons aller jusqu’au bout de nos rêves environnementaux. L’abeille, c'est vraiment univers passionnant!», sourit Loïc Palazon.

www.bee-riviera.com

https://www.miimosa.com/fr/projects/defendre-l-abeille-et-la-biodiversite