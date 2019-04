Comment une startup azuréenne lutte contre le gaspillage des fruits et légumes moches

L’idée

Ils sont peut-être moches et hors normes mais ces fruits et légumes restent bons à consommer. C’est ce qu’Enzo Giusti de Oui!Greens a voulu faire savoir au plus grand nombre en lançant en septembre à Nice, Pepino, une application antigaspillage. «Gratuite, elle identifie les acteurs de la chaîne alimentaire les plus capables de sauver les fruits et légumes abîmés ou invendables.» Particuliers, distributeurs, restaurateurs, glaciers, bars à jus..., le choix est large.

Le défi

L’appli qui utilise un algorithme développé avec Inria Sophia Méditerranée n’a aucun mal à convaincre du bien-fondé de sa démarche. «En revanche, souligne l’ingénieur des Mines, il faut pallier le manque de circuits de distribution et mettre en place des solutions pérennes, à l’empreinte carbone neutre, voire négative.»

L’objectif

Disponible à Nice, Pepino veut désormais convertir d’autres villes à sa solution antigaspi: «Cannes est intéressée, tout comme la Casa, Angers, Avignon et Solliès, Hyères, Brignoles... Nous travaillons déjà avec des producteurs varois.»

En discussion avec des syndicats de restaurateurs et d’hôteliers, Enzo Giusti veut intégrer le plus de maillons à sa chaîne vertueuse: particuliers, restaurateurs, associations, éleveurs...

L’investissement

Les 2.600 utilisateurs trouvent sur Pepino des prix très intéressants; jusqu’à 50 % de réduction.

Créée en janvier 2018, la startup Oui!Greens se rémunère en prenant une commission de 25% sur les recettes des vendeurs: 23 dans les AM et 2 dans le Var.

Incubée par Paca-Est, elle prépare une levée de fonds de 400.000 euros pour la fin de l’année afin d’accélérer son développement et recruter. Elle prévoit un chiffre d’affaires 2019 de 60.000 euros.

Le produit

Depuis son lancement, Pepino a sauvé plus de six tonnes de fruits et légumes. Sont concernés les fruits et légumes abîmés, en surproduction ou hors calibre.

«15% sont écartés de la vente car hors normes. Il y a aussi une saisonnalité dans le gaspillage: de janvier à septembre qui correspond à la période des fruits, plus fragiles que les pommes de terre ou les choux.»

L’utilisation de Pepino est très simple : le vendeur qu’il soit producteur, agriculteur ou distributeur signale gratuitement sur la plateforme la quantité de produits disponible, son espérance de vie, son prix... Les éventuels acheteurs, particuliers ou professionnels, définissent des critères (type de produits, distance du vendeur, bio...).

L’appli les alerte lorsqu’il y a correspondance. Il ne reste plus qu’à payer sur la plateforme, aller chercher la marchandise et se régaler!

pepino.app