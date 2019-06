Comment une entreprise varoise récupère les fruits et légumes invendus dans une optique d'économie sociale et solidaire

L’idée

"Rien ne se perd, tout se transforme." Telle est la devise de Julie Hermet. La jeune Belgentièroise de 28 ans récupère les fruits et légumes invendus sur les marchés auprès des producteurs et maraîchers pour en donner une partie au Secours populaire de Solliès-Pont et au Secours catholique de Garéoult et leurs bénéficiaires. Avec le reste, elle confectionne des confitures. Un modèle d'économie sociale et solidaire récompensé cette année au concours Var Terre d'Innovation.

L’objectif

Alors que les fruits et légumes moches ou invendus étaient tout simplement jetés, Julie, pour lutter contre ce gaspillage, a découvert que dans d'autres régions, ces produits étaient collectés et valorisés. Avec son compagnon Jérôme Boileau, elle a ainsi créé l'association L'Econome en juillet 2017. La vente des bocaux de confiture servant à financer et faire vivre l'association, et bientôt à créer des emplois.

Le défi

Julie Hermet propose aussi des animations et ateliers aux enfants des écoles et adultes pour les sensibiliser au gaspillage, à la transition écologique et leur apprendre la mise en conserve des aliments. Elle participe à de nombreux événements indiqués sur son site Internet.

L’investissement

Grâce aux programmes Training Camp saison 4 et Starter by TVT Innovation suivis en simultané, Julie a pu structurer son projet. Les 500 euros du concours Var Terre d'Innovation, le Fonds de développement associatif varois et l'aide du Crédit Agricole serviront à financer en partie l'achat d'une camionnette et à salarier une personne. La commune de Belgentier prête ses cuisines et de nombreuses associations sont partenaires. L'Econome aura dans le courant du mois un local à Pierrefeu à L'Epicerie de la Réserve.

Le concept

Les quatre membres de l'association, aidés d'une quinzaine de bénévoles, se partagent le travail entre les collectes sur les marchés du Gapeau, de Hyères, Garéoult et Solliès-Pont plusieurs fois par semaine, la découpe des fruits et légumes, la cuisson et la mise en bocaux. "Nous comptons développer chaque année un nouveau lieu pour avoir plus de visibilité et de maraîchers partenaires, et fournir d'autres associations caritatives."

Le sucre est offert par l'entreprise Gémenos à Signes. Les bocaux proviendront bientôt de Veralia France dans le cadre de sa démarche RSE et seront consignés. 30 à 50 bocaux (186 recettes testées) sont réalisés chaque semaine et vendus sur les marchés, auprès des épiceries bio et établissements touristiques pour leurs petits déjeuners.

leconome.org