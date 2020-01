Comment Ubitransport s’engage pour une mobilité durable et inclusive

Depuis huit ans, date de sa création à Mâcon, Ubistransport s’emploie à révolutionner la mobilité en développant des systèmes de transport intelligents 100% numériques. Ses technologies Cloud et smarpthones permettent à ses clients BtoB - collectivités locales et entreprises de transport – de gérer leur réseau de transport public. En dotant le chauffeur d’un véhicule, le directeur du réseau de transport public peut le géolocaliser, gérer son avance ou son retards éventuels, l’avertir en cas d’accident ou d’embouteillage sur le trajet… Et ce sont les utilisateurs finaux qui en profitent pour aller à l’école, au travail, se déplacer en ville pour faire leurs courses.

Ubitransport qui a installé récemment sa direction de Business Development à Cagnes-sur-Mer connecte les territoires, petits et grands, pour participer à leur attractivité et offrir une mobilité plus simple, fluide et inclusive au quotidien. Et c’est justement cela qui a séduit le jury du trophée Climat Energie qui vise à distinguer et soutenir les acteurs locaux les plus actifs en matière d’innovation technologique et énergétique.

«Nous sommes très heureux de recevoir ce trophée qui récompense notre accompagnement des territoires vers une mobilité plus durable et qui encourage le travail de nos collaborateurs dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise», a souligné Nathalie Azoulay, directrice des affaires stratégiques et des relations institutionnelles d’Ubitransport.

En hypercroissance, Ubitransport compte 60 collaborateurs, ouvre 50 nouveaux postes et équipe 130 réseaux. La startup qui équipe 130 réseaux de transport en France Métropole, outre-mer, Belgique et Canada compte depuis peu la Région Sud parmi ses nouveaux clients.