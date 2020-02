Comment Touria Laboratoire allie le meilleur de la tradition et de la biotechnologie dans une gamme cosmétique anti-âge

L’idée

De son enfance passée dans le Sahara, Touria Bajji a gardé un goût marqué pour la nature qu’elle a retranscrit dans une courte gamme cosmétique anti-âge avec des ingrédients phares comme le lait de chamelle et l’huile de dattier du désert.

Biologiste de formation, la jolie jeune femme dont le prénom signifie étoile du berger en touareg a créé Touria Laboratoire à Grasse en 2017. Ses produits au positionnement résolument haut de gamme viennent tout juste d’être commercialisés.

Le défi

Quatre années de recherche ont été nécessaires pour formuler ces cosmétiques sans molécules chimiques. La production industrielle qui sera réalisée à Grasse par deux façonniers est prête à démarrer.

L’objectif

"2020 sera l’année de l’implantation de Touria Laboratoire dans le Sud-Est et le Sud-Ouest", prévoit sa présidente fondatrice qui veut distribuer ses crèmes et sérums à l’échelon national en 2021.

L’international où Touria Bajji a déjà noué des contacts est pour 2022. En attendant, elle travaille déjà sur son nouveau projet: une gamme 100% naturelle pour bébés.

L’investissement

Incubée à InnovaGrasse "qui a beaucoup aidé à la structuration de mon entreprise", Touria Bajji a pu réaliser sa R&D grâce à 50.000 € de fonds propres ainsi que des subventions de Bpifrance et d’Initiative Terres d’Azur.

La dirigeante qui intégrera Grasse Biotech début mars a signé avec l’enseigne Beauty Success France et Maroc pour distribuer ses produits. Elle vise également le marché des pharmacies et parapharmacies en France. Pour accompagner son développement commercial, elle prépare une levée de fonds avec Rise Partners et un business angel privé et prévoit d’embaucher deux commerciaux. Son chiffre d'affaires 2020 devrait avoisiner les 500 K€.

Le produit

Aider les femmes et les hommes à mieux vieillir en alliant les bienfaits ancestraux de la nature et de la biotechnologie grassoise. C’est la promesse des cosmétiques de Touria Laboratoire qui utilisent, entre autres, du lait de chamelle et l’huile de dattier du désert: "Deux produits sélectionnés pour leur grande pureté et leurs vertus raffermissantes et adoucissantes sur la peau"

La courte gamme - 4 références aux noms évocateurs Noblesse du Sahara, Grand Prince... - s’adresse aux femmes et aux hommes.

http://www.innovagrasse.fr/fr/touria-laboratoire