Comment Team Côte d'Azur travaille l’attractivité des Alpes-Maritimes

L’écosystème, les talents et l’internationalité, c’est le triptyque gagnant pour attirer de nouvelles entreprises sur la Côte d’Azur et d’en pérenniser l’installation.

Une mission dont Team Côte d’Azur s’acquitte depuis 1983, date de sa création. L’objectif étant pour l’agence dédiée à la prospection de l’investissement exogène de promouvoir le territoire azuréen et ses filières d’excellence [technologies de l’information et de la communication, sciences de la vie et écotechnologies, ndlr] sur le marché national comme international.

Et la destination a plutôt été bien mise en valeur ces douze derniers mois comme le montrent les chiffres révélés lors de l’assemblée générale de l’agence : "2021 est une année de reprise, analyse Philippe Servetti, son CEO. Malgré la crise sanitaire et économique mondiale, 61 entreprises – dont 31 que nous avons accompagnées directement – se sont implantées sur la Côte d’Azur avec, pour objectif, de créer plus de 1.228 emplois d’ici 2024."

Parmi elles, de grands noms comme le Barcelonais WallBox, l’un des leaders mondiaux des bornes de recharge pour véhicules électriques (700 salariés, 9 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique et des clients dans 80 pays) qui a inauguré son premier bureau en France au Grand Arenas à Nice.Crédible

Preuve que le territoire est résilient et innovant, ce chiffre est en forte progression à comparer aux 44 décisions d’installation et 717 emplois de 2020 qui a été une "annus horribilis en raison de la crise sanitaire. De nombreux projets sur lesquels nous avions travaillé ont été reportés en 2021. On récupère les fruits d’actions qui datent de deux à trois ans. On est à peu près au niveau de 2019."

Autre constat: la Covid a rééquilibré le flux d’investissement exogène avec une parité France-international: "Avant la part des sociétés étrangères variait entre 70 et 80%", précise Philippe Servetti qui attribue également ce phénomène "au travail que nous avons réalisé sur la place parisienne. La Côte d’Azur est devenue une destination plus crédible en France et en Ile-de-France".

Chasse aux investisseurs

Et c’est tant mieux car dans leur chasse aux investisseurs, le dirigeant et son équipe de treize collaborateurs doivent faire face à une forte concurrence: Lyon, Strasbourg, Monptellier ou Paris pour la santé; Toulouse, Grenoble pour l’électronique.

Sans parler Munich, Londres ou encore le Benelux à l’étranger. Mais le territoire n’est pas dénué d’atouts, bien au contraire, que la Team met en avant pour séduire en priorité le marché européen.

Même si, admet Philippe Servetti, le premier pourvoyeur d’investissement étranger est la destination nord-américaine suivie de la Grande-Bretagne. "Et nous sommes en veille sur l’Asie."

2022 sera-t-elle une année faste pour le territoire? "Le premier semestre sera marqué par la reprise avec de très beaux projets identifiés ces deux dernières années qui devraient enfin aboutir. Le second semestre est un page blanche; j’ignore si l’effet rebond va durer, s’il y aura un nouveau variant."

Pour autant, le dirigeant demeure confiant car "nous avons une offre bien marketée". Ne reste plus à espérer que les conditions sanitaires soient réunies pour que la destination Côte d’Azur vive une "annus mirabilis"(1).



(1) Année merveilleuse.