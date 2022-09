Comment s'émanciper par l'esprit d'entreprise

"L'impact sur l'économie locale"

"Il y a quelques années encore, la Banque Populaire Méditerranée (BPMed) était une petite banque et il était facile de garder l’esprit du maillot, rappelle Frédéric Gréco. Tous les collaborateurs se sentaient impliqués, c’était presque automatique. À force de regroupements et de rachats, la banque a grandi et fait désormais partie du Groupe BPCE. Pour conserver l’intérêt du métier des salariés et encore plus avec la nouvelle génération, il faut donner du sens à leur action qui est d’aider les entrepreneurs. Nous leur expliquons à quoi sert chaque euro qui est prêté, quel projet est financé et l’impact sur le département et la région. C’est en leur faisant visualiser tout cela que nos collaborateurs comprennent pourquoi ils travaillent et ce qui donne du sens à leur métier. Ce n’est pas spécialement pour faire gagner de l’argent à la banque mais pour faire vivre l‘économie locale."