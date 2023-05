Comment renforcer et diversifier l'attractivité économique de la Côte d'Azur

Avec l’arrivée des beaux jours, les touristes sont de retour sur la Côte d’Azur. Créateur de richesses et d’emplois, le tourisme a toujours été un pilier essentiel de l’économie de la deuxième destination touristique de France. Malgré cela, le territoire azuréen fait face à de nombreux défis: vieillissement de la population, coût de la vie en hausse, manque de logements, mobilité réduite….

"Cette dépendance au tourisme fragilise notre territoire face aux chocs conjoncturels et sectoriels, souligne en préambule Karine Wenger, cheffe du service économie du Groupe Nice-Matin. Travailler à la diversification économique du territoire est donc un enjeu essentiel."

Les défis prioritaires

Quels sont les freins au développement de notre territoire et, surtout, comment améliorer nos faiblesses? Pour tenter d’y répondre, le think tank indépendant Institut Montaigne a mené en partenariat avec le cabinet de conseil en stratégie d’influence territoriale Stan une grande étude sur l’analyse et les ambitions du territoire azuréen, dont les conclusions ont été dévoilées en novembre dernier.

"Quatre grands défis prioritaires ont été identifiés, explique Jean de Mendiguren, directeur associé Stan Côte d’Azur. Le premier consiste à rééquilibrer la pyramide des âges en attirant la jeunesse pour garder des forces vives sur un territoire qui vieillit. Le deuxième suppose la diversification de l’économie notamment dans les secteurs du secondaire et du tertiaire pour ne plus être uniquement dépendant du tourisme. Le rapport a également pointé la nécessité de desserrer les contraintes géographiques des Alpes-Maritimes qui souffrent d’une grande pression foncière. Enfin, il met en avant un manque d’unité départementale et préconise de favoriser la coopération entre les collectivités."

Diversifier l’économie

Les intervenants sont unanimes: "La poule aux œufs d’or de notre économie, c’est le tourisme! Mais il ne doit pas devenir une monoculture, il faut le faire évoluer."

"Le tourisme azuréen est très saisonnier et tout l’enjeu d’aujourd’hui consiste à lisser la fréquentation touristique sur l’ensemble de l’année, explique Claire Béhar, directrice générale du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France. Nous misons sur l’événementiel (Marathon de Cannes, fêtes hivernales…), le tourisme d’affaires ou encore les marchés émergents comme le Moyen-Orient ou l’Inde."

Autre axe de développement qui revient dans le débat: le tourisme vert. "Il est devenu incontournable, explique Charles Galbois, vice-président de la CCI Côte d’Azur en charge du tourisme. Nous développons des labels comme ‘‘Bienvenue à la ferme’’ ou ‘‘Clef verte’’. C’est un moyen de promouvoir et de valoriser le savoir-faire local, mais aussi d’être présent dans l’arrière-pays et pas uniquement sur le littoral."

"Renforcer la formation pour attirer les talents", "développer le tertiaire", "l’innovation", "accélérer la transition écologique via le photovoltaïque": le sujet est vaste et les pistes de diversification évoquées par nos partenaires nombreuses.

Favoriser les logements et la mobilité

Attirer les jeunes et les actifs nécessite de les former et de les loger. "Pour faire face à la dureté foncière et au manque de logements, vrais freins à l’attractivité du territoire, il est essentiel de diversifier l’offre immobilière d’entreprise en privilégiant la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments comme à Sophia Antipolis, mais aussi en densifiant la ville à la verticale. La tendance va aux projets mixtes comme avec Nice Méridia qui mêle logements, commerces et bureaux", analyse Pierre-Jean Gagnard, responsable de la promotion et du développement chez EPA Eco Vallée Plaine du Var. Autre frein qui revient dans le débat : les difficultés de mobilité et l’absence de coordination des systèmes de transport publics entre les communes.

Unifier les acteurs du territoire

Dans la mobilité comme dans le tourisme, un point d’achoppement persiste : le manque d’unité départementale. "Il est indispensable d’avoir des projets structurants sur la mobilité, le tourisme vert, la formation ou encore les infrastructures pour compenser nos contraintes géographiques et surtout que nous les portions collectivement, estime Pierre Ippolito, président de l’UPE06. Nous devons unifier nos forces dans une agence unique de promotion pour assumer notre ambition territoriale."

Le président de l’Union patronale azuréenne "rêve de relier Cannes à Monaco en passant par Grasse en métro (un projet estimé à 1 milliard d’euros). Cela réglerait nos problèmes de mobilité, mais pour répondre à tous ces enjeux, il faut que l’on travaille dans une intelligence collective pour créer un écosystème performant."

En chiffres



> 15%

Le poids du tourisme dans l’économie azuréenne contre 7,4% en France(1).

> 12,1%

La population azuréenne de plus de 75 ans contre 8% à Paris(2).

> 11e

La place des Alpes-Maritimes dans le classement des départements les plus attractifs, derrière l’Isère ou le Pas-de-Calais(2).

> 7%

Le taux de projets français portés par le Sud contre 12% en Auvergne-Rhône Alpes ou encore 26% en Ile-de-France(2).

1. Source : CRT Côte d’Azur.

2. Source : Baromètre EY sur l’attractivité de la France 2022.

Le digital au service du territoire "Je voulais revenir sur l’un des points forts de notre territoire qui n’est pas forcément très connu, précise Franck Lavagna d'Orange Grand Sud-Est. La France est le pays le plus en avance en Europe sur le fibrage et sur l’accès à l’Internet à haut débit. Il est aussi l’un des moins chers. Que ce soit pour le télétravail ou la digitalisation de l’économie, il s’agit d’un facteur d’attractivité extrêmement fort. Orange a investi neuf milliards d’euros ces dix dernières années.

Aujourd’hui, 770.000 foyers et locaux professionnels – soit 82% – sont éligibles à la fibre dans le département. Au-delà de la partie grand public, ces infrastructures sont un facteur d’attractivité important pour les petites et moyennes entreprises. Alors qu’il y a vingt ans, seules les grosses entreprises avaient accès à la fibre, aujourd’hui toutes les PME ont accès à ces services-là. On en vient à devenir ce fameux village mondial. Peu importe où l’on se trouve, nous sommes connectés avec le monde entier grâce à ces technologies.

En parallèle, le déploiement de la 5G avance. Il est désormais accessible sur tout le littoral, mais aussi sur des zones de tourisme comme Isola 2000; ce qui permet aux touristes de s’envoyer rapidement des photos et de montrer ô combien la Côte d’Azur est riche et diverse dans ses paysages. C’est aussi un facteur d’attractivité important.

Enfin, Orange emploie 1.500 personnes sur les Alpes-Maritimes dont 600 à Sophia Antipolis qui réfléchissent à des innovations (smart city, intelligence artificielle...) de concert avec les acteurs locaux. C’est important de mettre en avant cette force : on a les infrastructures et les compétences, de vraies richesses pour notre territoire."

Franck Lavagna, Orange Grand Sud-Est; (Photo Franz Chavaroche).

Développer la démarche RSE pour attirer les actifs "L’attractivité du territoire est un vaste sujet, confirme Marie-Josée Tronchet. PKF Arsilon, en tant que cabinet de conseil, se doit d’être attractif pour attirer les actifs. Notre attractivité passe principalement par notre démarche RSE tant en interne que pour nos clients. Nous menons différentes actions: favoriser le bien-être au travail en déployant le télétravail, nous incitons grâce à des aides à l’achat de véhicule électrique ou à se déplacer en transports en commun, nous travaillons dans un bâtiment en bois écoresponsable...

Les jeunes que nous recrutons sont en quête de sens et le salaire ne suffit plus à les attirer. Nous connaissons un réel problème de recrutement très impactant notamment dans l’hôtellerie ou la restauration.

Notre mission consiste à structurer l’activité de ces clients pour leur permettre de se concentrer sur leur attractivité à la baisse. L’emplacement géographique entre mer et montagne de la Riviera, les conditions de travail privilégiées comme les actions sociétales ou écologiques des entreprises que nous accompagnons sont autant d’atouts à mettre en avant pour compenser les désagréments liés à la mobilité par exemple."

Marie-Josée Tronchet, PKF Arsilon. (Photo Franz Chavaroche).

Coup de pouce pour le tourisme "Depuis 2017, la Caisse d’Epargne développe les filières affinitaires spécifiquement dédiées aux piliers de l’économie azuréenne, explique Philippe Rouquette. Après la viticulture en 2017 avec Vitibanque, le nautisme avec Nautibanque en 2020, voici Territoire Tourisme en 2023. L’idée est de proposer des banquiers spécialisés sur ces thématiques qui répondent aux problématiques du territoire auprès des acteurs concernés. Avec Nautibanque, nous poursuivons l’idée de développer le transport maritime, c’est dommage qu’il ne le soit pas plus car nous sommes prêts à financer les projets ! Notre centre d’affaires Territoire Tourisme qui ouvrira bientôt à Cannes accompagnera les professionnels du tourisme dans leur financement : hôtellerie de loisir, résidence de tourisme, restauration, parcs de loisirs, mais aussi musées.

En parallèle, nous avons lancé en 2021 le Fonds tourisme Côte d’Azur avec la société de gestion M Capital, soutenue par la Banque européenne d’investissement (BEI), la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur. Il s’agit d’un dispositif financier qui permet de dynamiser la première activité économique de la région. L’objectif est d’accompagner la transformation de l’offre touristique sur la Côte d’Azur, mais aussi de s’engager dans un tourisme plus durable et responsable."