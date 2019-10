Comment Paul Position est devenu un acteur incontournable dans le secteur des voitures sans permis

Quadricycle léger à moteur. Voici le vrai nom de ces petites voitures dans lesquelles on peut rouler sans permis de conduire, et qui ont fait de Paul Position, concessionnaire à Saint-Laurent du Var, un acteur incontournable du secteur.

C’est en regardant les petites annonces du Nice-Matin de l’époque, que le père de Jean-Marc Guillon, a eu une étincelle.

Son fils, passionné de rallye et diplômé d’une école de commerce et de l’IAE (Intitut d’administration des entreprises), cherche une concession automobile à racheter mais les prix dans la région ne correspondent pas à son budget.

Et voilà qu’il tombe sur cette annonce de Jean-Paul Barbey qui n’arrive pas à trouver un repreneur pour sa société commercialisant des voitures sans permis, Paul Position.

"A l’époque je travaillais dans la restauration collective pour des grandes écoles, mais j’avais envie de valoriser mes acquis, me mettre à mon compte et joindre l’utile à l’agréable", explique le fils Guillon.

Graine d’entrepreneur

Six mois de discussion plus tard, c’est signé. Les deux salariés de Paul Position ont un nouveau patron. Ouverte en 1988, l’activité principale était la vente d’appareils de motoculture avant de commercialiser, dès les années 90, des voitures sans permis.

"Le marché est arrivé très tard sur Nice, poursuit Jean-Marc Guillon, parce que la motorisation du véhicule n’est pas très adaptée au relief."

En effet, la vitesse de pointe de cet engin de plastique pesant 350 à 400 kg est de 45 à 50 km/h, soit le moteur d’un scooter. Et Nice et son arrière-pays n’étaient pas une cible privilégiée.

Pourtant, explique Jean-Marc Guillon, "La voiturette s’avère une solution au manque de transport en commun, notamment sur les collines, et quand j’ai repris la boutique, je savais qu’il y avait du potentiel. La première chose que j’ai faite, c’est négocier avec les fournisseurs pour augmenter le stock et livrer plus vite car c’est une réelle attente du client. J’ai ensuite développé le digital et communiqué davantage."

Et tout a bien roulé, en deux ou trois mois, il a fait décoller le chiffre d’affaires qui était de 750.000 euros en 2005 à plus d’ 1 million d'euros et jusqu’à 3,5 millions d'euros en 2010 et 7,3 millions d'euros au dernier exercice.

Il a aussi beaucoup investi, en rachetant d’autres ateliers et concessions. Le Cannet, Fréjus, Perpignan, Lyon, Carcassonne et Viriat (dans l’Ain), au total, Jean-Marc Guillon est aujourd’hui à la tête de 8 bébés Paul Position, chaque structure étant autonome.

Il s’est également diversifié en devenant le prestataire du groupe La Poste s’agissant de l’entretien de sa flotte de véhicules électriques (800 au total), de Saint-Laurent-du-Var à Perpignan.

"Nous avons développé depuis un an et demi, un certain savoir-faire dans ce domaine, avec des salariés dédiés, et souhaitons étendre ce service à d’autres parcs."

De 2 à 40 salariés en 14 ans

Jean-Marc Guillon a la fibre entrepreneuriale mais pas que. Son discours est aussi et surtout tourné vers "le noyau dur de l’entreprise, c’est-à-dire, le personnel".

Sa volonté de croissance n’a d’essence que "parce qu’il faut proposer des perspectives à ses salariés. Il n’y a pas de secret. Une fois qu’on a compris ça, on avance dans la bonne direction."

Celui qui est fan de rallye mais roule "avec ce [qu’il] trouve, surtout de vieilles voitures", est satisfait de l’essor de son entreprise. En passant de 2 à 40 salariés en 14 ans, et en multipliant le CA par neuf, Jean-Marc Guillon a reçu le prix Entrepreneur aux Trophées Stars et Métiers 2019, organisés par la Chambre des métiers et de l’artisanat Côte d’Azur et la Banque Populaire.

Bien sûr, c’est à son équipe dévouée et polyvalente qu’il dédie ce... grand prix.

Repères

Quoi ?

350 kg pour cette voiturette qui roule à 45/50 km/h et qui est tout confort. Version ville et version sport.

Pour qui ?

Celles et ceux qui n’ont pas de permis de conduire français ou qui ont perdu tous leurs points ; qui ont une double nationalité et n’ont pas validé le papier rose en France ; Les 14-17 ans qui préfèrent la voiturette au scooter (30% des ventes), etc.

Comment ?

Une formation de 8 heures est obligatoire (350 euros environ).

Combien ?

Dès 5 000 euros en occasion et à partir de 8 995 euros neuve.

Paul Position en chiffres

300 véhicules neufs vendus en 2018 et 600 d’occasion, sur les 8 concessions, 40 salariés, 7,3 millions d'euros de CA sur le dernier exercice.