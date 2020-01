Comment Opur Clean mise sur l'eau pure pour faire briller les vitres maralpines

L’eau qui lave plus transparent que transparent. Ce pourrait être le slogan d’Opur Clean qui mise sur l’eau pure pour laver les vitres des demeures de particuliers comme celles des entreprises, collectivités, établissements scolaires...

«Nous implantons en France, un métier qui n’existe pas», explique Eric Leprun, cofondateur avec son associée Linda Danao, de la société Opur Clean créée en 2016. En France et plus précisément à La Ciotat, et bientôt à Nice. Le cofondateur de la société d’indiquer que «Les pays anglosaxons n’utiliseraient déjà plus que de l’eau pure pour nettoyer leurs surfaces vitrées.»

De l’eau bénite? Rien à voir. Il s’agit simplement du résultat de la filtration sophistiquée de l’eau potable. Une filtration qui lui permet d’être «purifiée», c’est-à-dire «déchargée de toutes ses particules, minéraux, déchets organiques et autres impuretés».

Eau agressive

Sur 1.000 litres, la filtration permet de récupérer une cuillère à café de particules solides et pour de l’eau «ultrapure», ce sera une cuillère à café pour 1.000 cuves de 1.000 litres. «Plus elle est pure et plus elle est agressive et se réagrégera très vite avec les impuretés des vitres, ce qui permettra un nettoyage parfait et une transparence optimale», explique Eric Leprun. Tous les types de vitres peuvent ainsi retrouver «un éclat magnifique, sur du plus long terme».

A la question comment rentabiliser votre affaire avec les coûts de filtration et le succès de votre produit qui induit un nombre de passages moindres? Le cofondateur répond que la société qui ne compte pour l’heure que 8 salariés «ne fait pas appel à des cordistes car les perches peuvent nettoyer jusqu’à 21 mètres de haut, et que tout le système de filtration est embarqué dans les camions. Parfois pour certains clients, nous travaillons avec nos propres réservoirs. De plus, nous multiplions les contrats et fidélisons le client.»

En trois ans le chiffre d’affaires a été multiplié par six, passant à 300 K€ en 2018 et les belles références se multiplient: Mucem, Europaparc, Carrefour... «C’est pourquoi l’implantation dans les Alpes-Maritimes a été comme une évidence pour nous. Et nous avons déjà de belles touches.»

Un local à Saint-Laurent-du-Var?

Certes, Opur Clean a déjà des clients particuliers à Saint-Jean Cap Ferrat, à Cannes... et nettoie également les panneaux solaires (ce qui diminue de moitié le nombre de passages nécessaires), mais elle souhaite se recentrer sur le BtoB dans «cette zone au fort potentiel». Le cofondateur glisse que «La hauteur d’un site comme Cap 3000, par exemple (sourire) ne fait pas peur à l’équipe.»

La société recherche actuellement des locaux «vers Saint-Laurent-du Var, pourquoi pas», avec un directeur d’agence déjà sur place et à l’œuvre. Bref, une stratégie claire comme de l’eau...pure.

opurclean.fr