Comment MyTVChain tisse sa toile d’émotions sportives

MyTVChain est une plateforme permettant aux clubs de sport, amateurs comme professionnels, d’avoir leur propre webTV.

Une idée qui a germé durant un tournage il y a près de vingt ans dans l’esprit de Corneliu Fridgant, lorsqu’un jeune tennisman de 14 ans lui a demandé pourquoi il ne passait pas à la télé alors qu’il était un excellent joueur.

"Ce n’est finalement qu’en 2017, après quatre ans de R&D et un investissement en fonds propres de 1,5 M€, qu’il lance MyTVChain avec deux autres associés, Junior Bouis et Florin Novac", raconte Xavier Gesnouin, président depuis 2019 de la startup sophipolitaine.

Depuis sa création, le concept de MyTVChain a séduit 570 clubs de sport dans plus de cinquante pays et noué des partenariats avec des instances olympiques comme le Comité régional olympique et sportif (CROS), des fédérations sportives à l’instar de celle française de billard (FFB) ou encore des sociétés de diffusion audiovisuelle. La chaîne de télévision Sport en France en est un exemple, tout comme Fuchs Sports TV.

Visibilité, solidité

et fluidité

Ce qui plaît dans le concept de la startup? Avant tout, la visibilité sur Internet. Un "plus" indéniable surtout pour les clubs de sport amateurs qui peuvent ainsi créer leur communauté et partager des événements.

"Notre site est consacré à tous les sports, connus ou pas du grand public, handisport, pour les enfants et où que ce soit dans le monde, reprend Xavier Gesnouin qui revendique un objectif social. Nous sommes persuadés que le sport est, comme la musique, une valeur internationale qui véhicule la fraternité et nourrit le lien social."

MyTVChain est surtout une source de revenus pour les structures sportives puisqu’elle commercialisera d’ici quelques jours de la publicité sur sa plateforme et leur en reversera une partie. Une manne financière en ces temps de Covid pour les plus modestes qui, forcées de jouer dans des stades vides, voient leur trésorerie fondre comme neige au soleil. "Chaque club pourra gérer son espace et valoriser ses sponsors et partenaires."

Le succès de la startup s’explique aussi par la technologie qu’elle utilise: la blockchain, gage de solidité et de sécurité. Mais pas que… "Elle nous permet aussi de répondre aux besoins de stockage de vidéo et de bande passante, explique le dirigeant. Lorsqu’il est connecté sur MyTVChain, chaque internaute peut visionner des vidéos en direct ou en différé sans interruption ni coupure car il partage une partie de sa bande passante."

Le fameux système peer to peer - pair à pair - qui permet à la communauté de participer activement à l’essor de son club préféré.

Accélération en 2021

Xavier Gesnouin regarde avec confiance l’avenir de MyTVChain puisque "le sport va se regarder de plus en plus sur le web. C’est déjà le cas avec les jeunes générations qui délaissent la télévision et notre solution est une opportunité pour les marques qui pourront trouver de nouveaux débouchés."

Le huis clos actuel des stades semble lui donner raison.

2021 s’annonce donc sous les meilleurs auspices pour MyTVChain et sa dizaine de collaborateurs. "C’est l’année de l’accélération commerciale, renchérit-il. De 2,5 millions de vues actuellement, nous prévoyons d’atteindre les 4 millions d’ici décembre et de doubler ce chiffre tous les ans."

Autre forte progression: celui du chiffre d’affaires qui devrait passer de 360 K€ en 2020 à 2,4 M€ cette année puis 10,6 M€ en 2022. Pour y parvenir, le dirigeant mise sur son business model mêlant revenus issus de la publicité, abonnements des Internautes et prestations de services - "Nous pouvons filmer les matchs".

Sans oublier les partenariats avec des sociétés de diffusion audiovisuelle comme celui signé avec Reworld Media 365 en novembre. "Nous avons développé pour eux deux plateformes OTT [de streaming, Ndlr] pour eux: Gourmand TV et Top Santé TV."

Et la levée de fonds de 1 à 2 M€ en cours pourrait donner un sacré coup de pouce à MyTVChain pour aller plus vite et répandre les valeurs du sport dans le monde et sur la toile.