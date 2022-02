Comment Monaco se réinvente avec le numérique

L’électrochoc provoqué par la crise sanitaire a permis à Monaco de rattraper son retard en matière de transition numérique. Ainsi, 2021 a été une année de grandes mutations pour la Principauté qui a vu déployer, pêle-mêle, l’identité numérique, son portail unique de démarches en ligne monguichet.mc ou encore sa plateforme monacosante.mc.

Afin d’amener les entreprises monégasques à amorcer aussi ce grand virage de la digitalisation, le gouvernement princier a mis 20 millions d’euros sur la table en septembre 2020 dans le cadre du « fonds bleu », dispositif phare du plan de relance de l’économie du pays.

But de la manœuvre : accompagner les projets numériques des sociétés via un cofinancement avec l’État.

Près d’un an après l’instruction du tout premier dossier, où en sommes-nous? "Les retours d’expérience des entreprises nous confortent dans l’intérêt de la démarche et la manière dont elle a été mise en œuvre. C’est un succès avéré", assure le conseiller de gouvernement-ministre de l’Économie et des Finances, Jean Castellini. Aux côtés du délégué en charge de la transition numérique, Frédéric Genta, il dresse un premier bilan.

Le fonds bleu est un des quatre piliers du plan de relance annoncé en septembre 2020. Quels étaient alors les objectifs ?

Frédéric Genta: On a vu pendant la crise que Monaco avait besoin d’une économie résiliente et que pour que notre économie puisse tenir, il fallait qu’elle soit numérisée. Le but était de permettre à nos entreprises de passer le cap grâce à un plan de relance par le numérique. Le fonds bleu est le plus évocateur, mais il y a aussi des formations, des webinaires…

Ces objectifs sont-ils atteints ?

Jean Castellini: On peut dire qu’ils le sont très largement. À ce jour, le montant total d’aides accordées dépasse les 13 millions d’euros. Nous avons accepté près de 500 projets, cofinancés à hauteur de 51 % pour une valeur moyenne de 28 000 euros par projet. Notre objectif était que nous soyons nous aussi, État, dans une démarche entrepreneuriale. Les entreprises qui font appel à ce fonds ne demandent pas à être assistées mais accompagnées.

Frédéric Genta: 13 millions d’euros accordés cela veut dire qu’il y a au moins 26 millions d’euros qui ont été investis dans l’économie numérique monégasque. Parallèlement, le développement de la filière numérique est aussi une belle réussite puisque 90 % des projets ont été réalisés par 150 entreprises numériques monégasques, dont 15 ont été créées depuis la mise en place du fonds bleu. Les secteurs clés de la Principauté (immobilier, finance, commerce) se sont transformés. Et les entreprises nous remontent quasiment 300 emplois créés dans le numérique : marketing, ingénieurs, développeurs. Des emplois qu’on souhaite attirer à Monaco car ce sont des talents et des forces vives.

Quels types de projets ont pu être financés ?

Frédéric Genta: Il y a eu de vrais changements de business model. Je pense par exemple à une entreprise d’événementiel qui a passé ses salons en virtuel. Une solution particulièrement adaptée au Covid. L’événementiel a énormément souffert. Ce type de projet permet au secteur de se réinventer. On peut parler aussi d’un grand groupe de restauration qui a créé une chaîne de livraison en ligne.

Concrètement, qui accompagne les entreprises dans leur transition numérique ?

Jean Castellini: Il y a des équipes internes aux services de l’État, essentiellement au sein de la direction interministérielle de Frédéric Genta ainsi qu’au sein du Département des Finances et de l’Économie. Mais il y a également tout l’écosystème des sociétés actives dans ce secteur qui accompagnent les entreprises dans leur transition. L’État est là comme un catalyseur. Le relais est pris par les entreprises elles-mêmes.

Frédéric Genta: La direction de l’Expansion économique et le Welcome office ont également fait un travail assez exceptionnel pour gérer ce fonds. D’autres acteurs ont aussi joué le jeu : le MEB, la Fedem, la Chambre du numérique, l’Ucam… Car nous avons aussi mobilisé les associations professionnelles.

"Un moyen de mettre davantage Monaco sur la carte de l’économie du XXIe siècle"

Comment est financé ce fonds ?

Jean Castellini: Lorsqu’a été décidé, à l’automne 2020, un plan de relance qui comprenait quatre volets – "vert" pour la transition énergétique, "blanc" pour l’industrie du bâtiment et de la construction, "rouge et blanc" pour la relance de l’économie par le commerce et la consommation avec des initiatives comme l’application Carlo –, le fonds bleu a été doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros. Et il reste des crédits à consommer. Car s’il a des effets et des résultats à court terme, il participe à une transition de moyen/long terme.

Frédéric Genta: On ne peut pas se tromper dans la transformation économique de ce pays en investissant massivement sur nos entreprises et sur l’écologie. Monaco, avec le fonds vert et le fonds bleu, prend sa part en montrant qu’il a conscience que son économie va devoir être tech et green dans le futur. Monaco doit être l’endroit où l’économie est en avance.

Qu’est-ce que cet investissement rapporte à l’État ?

Frédéric Genta: Le calcul approximatif fait à l’époque avec les services fiscaux était que le fonds s’autofinance en un an, un an et demi. Nous sommes vraiment sur une logique très rentable. Par ailleurs, les entreprises nous remontent que pour 1 euro investi, c’est 8 euros de chiffre d’affaires en plus ou de coût en moins. Ce qui génère pour l’État de la TVA et de l’ISB [impôt sur les bénéfices, N.D.L.R.].

Jean Castellini: Au-delà des recettes fiscales, c’est aussi de la création d’emplois et le positionnement d’un pays. Ce sont des perspectives pour les jeunes générations, un moyen de mettre davantage Monaco sur la carte de l’économie du XXIe siècle. C’est quelque chose de plus difficile à chiffrer mais qui, en termes de développement, remplit une fonction toute aussi importante.

Le dispositif est donc maintenu en 2022. Avec quelle feuille de route ?

Jean Castellini: Il reste encore près de 7 millions d’euros sur la somme initialement allouée dans le cadre de ce fonds bleu en 2020. Nous poursuivons sur notre lancée car nous avons trouvé un dispositif qui fonctionne. À l’instar du fonds vert, la question se pose d’inscrire des sommes dans le cadre du budget de l’État pour que celles-ci continuent à être investies au titre du fonds bleu dans les prochaines années. Si tous les crédits étaient consommés d’ici la fin de l’année, des montants – qui ne sont pas encore décidés à ce jour – pourraient faire l’objet d’une inscription rectificative au budget 2022, voire d’une éventuelle inscription au titre du budget 2023. Dans le meilleur intérêt de tous.

"2022 est une année stratégique"

Car d’autres mutations numériques attendent encore les entreprises en 2022…

Frédéric Genta: C’est une année stratégique avec le lancement du cloud souverain. Mais c’est aussi une année où le gouvernement a voté des textes sur l’archivage et la dématérialisation. Les entreprises pourront donc bénéficier du fonds bleu pour s’adapter à ces mutations. Le numérique comme la transition écologique sont les challenges majeurs des 10 années à venir. Le gouvernement se donnera les moyens d’accompagner ces deux transitions ainsi que ses entreprises à être leader, comme on l’a fait par le passé. Monaco a toujours su se réinventer et être en avance.

Existe-t-il des professions qui ont encore du mal à se numériser ?

Frédéric Genta: On avait une inconnue, c’était les commerçants. Mais ils ont adhéré. Lorsqu’on a lancé le webinaire sur le thème du e-commerce, 180 d’entre eux se sont connectés. C’est très important de démystifier le numérique. C’est pour cela que l’aspect formation a été un complément important.

Aujourd’hui, ces commerces ne peuvent toujours pas vendre sur Amazon ou utiliser Paypal comme solution de paiement en ligne. C’est pour bientôt ?

Frédéric Genta: C’est une discussion que nous avons eue il y a un mois de manière assez transparente avec les commerçants. La loi monégasque institue le fait que Monaco ne peut recevoir de paiement que d’établissements basés en Principauté ou possédant un agrément ACPR [Autorité de Contrôle Prudentiel de Résolution, N.D.L.R.]. Or, les licences délivrées aux entreprises comme Amazon, Paypal ou Stripe leur permettent de distribuer leurs produits dans toute l’Europe, dont la France, mais ne sont pas agréées ACPR. À ce jour, il n’y a pas d’accord, ni avec l’Europe ni avec la France. Le droit ne permet pas ça. Nous sommes conscients que c’est un handicap pour nos commerçants. Dans le guide du e-commerce que nous venons d’éditer [disponible sur le site d’Extended Monaco, N.D.L.R.] nous montrons que d’autres solutions sont disponibles. Certes, la situation n’est pas optimale, mais il y a des alternatives comme vendre sur Cdiscount, ou Fnac Darty. Les commerçants ont des solutions concrètes qui marchent, pour les paiements et les places de marché.

"La Principauté s’est dotée des armes pour se prémunir des cyberattaques"

Si de plus en plus d’entreprises se tournent vers le numérique, le champ des possibles s’agrandit pour les hackeurs. Qu’est-ce qui est mis en place pour se prémunir des cyberattaques ?

Frédéric Genta: En effet, la croissance numérique devient un nouveau risque. La Principauté s’est dotée des armes pour s’en prémunir. Le Cloud souverain en est une, ainsi que tous les services qui iront avec : coffre-fort, signature, archivage… Mais aussi la fibre pro sécurisée ainsi que les normes et lois fixées par l’Agence monégasque de la Sécurité Numérique. Désormais, beaucoup d’entreprises numériques monégasques peuvent faire des audits et/ou du conseil mais aussi proposer des solutions de cybersécurité. Reste à chaque entreprise de prendre conscience du risque et de se mettre en conformité.

Enfin, comment concilier les objectifs environnementaux du Prince et le développement accéléré du numérique ?

Frédéric Genta: Le souverain l’a dit clairement : il ne peut y avoir que du numérique responsable à Monaco. Comme la cybersécurité, c’est un sujet non négociable. Une grande partie de la réponse est l’éducation. C’est pour cela qu’un apprentissage du numérique responsable est fait au collège et au lycée à Monaco. Ensuite, c’est une question d’infrastructures. Il faut qu’elles consomment le moins possible. C’est toute l’idée du cloud, qui permet de consommer près de 50 % d’énergie en moins que si chaque société avait sa propre structure, ses propres serveurs. Les entreprises elles-mêmes ont aussi leur rôle à jouer. À l’instar de Monaco Telecom qui n’utilise plus que de l’énergie verte pour l’ensemble de ses data centers. Enfin, nous avons des objectifs de réductions de nos émissions de CO2 auxquelles le numérique doit permettre de contribuer. Notamment avec le télétravail qui, pour certains trajets, peut permettre de remplacer une partie de la mobilité et éviter des aberrations écologiques. Lorsque l’on sait qu’entre 25 et 30% des émissions de CO2 sont dues aux voitures à Monaco… Le voyage redeviendra un luxe et une vraie nécessité. Aujourd’hui, on met les transitions écologique et numérique côte-à-côte et on ne les oppose pas. La technologie sert l’écologie.