Comment Mauro Colagreco, chef du meilleur restaurant du monde, a bâti sa galaxie gastronomique

À ce jour, le chef de 42 ans compte déjà plusieurs restaurants en France. Bien sûr, le Mirazur à Menton mais aussi sur la Côte d'Azur et à Paris. Il a aussi pris soin de populariser son image en participant à Top Chef. En Italie et en France.

Mauro Colagreco est un hyperactif. Quand il n'a pas le nez dans les casseroles de son refuge étoilé, le chef du "Mirazur" est soit pendu au téléphone, soit dans un avion pour l'étranger.

Il a aussi enchaîné les passages à la télé. Il a été l'un des quatre jurés de l'émission de cuisine Top Chef Italia où une quinzaine de "bleus", déjà bien aguerris aux rouages culinaires, s'affrontent pendant plusieurs semaines.

Cette saison, il a participé à " Top chef ", sur M6, lors d’une épreuve des quarts de finale.

Le feu au Majestic, à Cannes

Voilà trois étés que le chef a consenti à quitter un peu la frontière franco-italienne de Menton pour installer son concept "BFire" sur la plage du Majestic, à Cannes. Le chef italo-argentin propose une étonnante et savoureuse carte estivale, basée sur la cuisine au feu de bois.

A l'occasion du lancement de son ouvrage "Mirazur", il expliquait à Nice-Matin ce concept développé avec le groupe Barrière: "beaucoup plus décontracté". Une méthode estivale, la cuisson au feu de bois, qui touche à ses racines argentines, "car elle se transmet de grand-père à père et fils".

Même s'il trouve Cannes "excitante", "dynamique à l’année" et "fréquentée par une très belle clientèle", il n'envisage pourtant pas d'y dresser une nouvelle table...

Sur les pistes de l'aéroport Nice Côte d'Azur

Le chef a aussi imaginé en 2018 un nouvel établissement en partenariat avec le groupe SSP et l'Aéroport Nice Côte d'Azur. En transposant "les codes du restaurant Mirazur et imaginé un lieu épuré avec des matériaux naturels le tout dans une véritable ambiance cosy avec vue sur les pistes".

Le bar restaurant "Estivale" - aux influences provençales - imaginé par le chef a été implanté à l’aéroport de Nice -Côte d’Azur qui souhaitait que les voyageurs tutoient les étoiles avant de s'envoler.

Mauro Colagreco a inauguré "Estivale" dans le cadre d'un véritable tour du monde des saveurs aux côtés d'une autre immense signature de la gastronomie, l'ex-Top Chef Thierry Marx.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner seront servis aux voyageurs, mais aussi au grand public, avec le "Estivale" placé côté ville, la zone publique du Terminal 2.

Un concept-store à Monaco

Au numéro 18 de la rue de Millo, artère commerçante du quartier de la Condamine à Monaco, vous trouvez KOMO Monaco. Un concept-store d’un nouveau genre en Principauté.

KOMO littéralement pour Kostenbaum Monaco. Le père du concept est Laurent Kostenbaum. Au départ, cet entrepreneur, résident avec femme et enfants en Principauté depuis sept ans, a racheté le lieu sans une idée bien déterminée. Puis il a imaginé ce lieu qui mêle boutique de vêtements, beaux objets, bar et restaurant.

Des produits uniques. Voilà pour l’idée, qu’il a choisi d’accomplir en engageant des signatures dans l’aventure: la spécialiste de mode, Pascaline Smets.

Et deux grands noms de la gastronomie: le chef triplement étoilé Mauro Colagreco. Et le pâtissier le plus doué de sa génération, Pierre Hermé.

Si le premier a composé une carte de plats traditionnels pour le déjeuner et de tapas pour le soir -incluant des plats vegan- le second, lui, a installé un corner regorgeant des douceurs qui ont fait le succès de la maison Hermé. Dont ses fameux macarons.

Grandcoeur, le restaurant parisien

À Paris, le chef a ouvert en 2015 la brasserie GrandCœur.

L’établissement mêle tradition française et internationale. Niché dans une cour du 4e arrondissement de Paris, il avait été critiqué par l'incontournable Gilles Pudlowski: "du bon, du solide, frais, léger, superbement ponctué par un dessert frais, léger, croquant, mariant safran et orange avec des amandes fraîches et en espuma: un surprenant délice, qui vous laisse l’estomac net et le palais léger, in fine. On en reprendrait!".

Un petit bonheur teinté de Sud dans le Marais.

Avec Four Seasons en Floride

Mauro Colagreco a poursuivi en 2019 sa conquête insatiable du monde culinaire... Outre-Atlantique. En décembre 2018, il a ouvert un nouveau restaurant Florie’s du Four Seasons Resort à Palm Beach en Floride. Mauro Colagreco y signe une carte aux influences méditerranéennes et poursuit son ascension vers l’international.

Le chef italo-argentin est présent aussi en Asie et notamment au restaurant Azur By du Shangri-La Hotel à Pékin en Chine.