Comment les stations de ski s'adaptent au manque de neige dans les Alpes-Maritimes

Il n’est pas tombé une goutte d’eau sur certains secteurs du département, tels que Tende ou encore Puget-Théniers, depuis le début de l’année. Et Météo France prévoit qu’il en sera sans doute ainsi jusqu’à la fin du mois. La situation anticyclonique pourrait même perdurer jusqu’au 10 février.

Les Alpes-Maritimes auront alors ouvert le bal des vacances d’hiver… Les biens mal nommées cette année. De quoi compromettre le grand rendez-vous des amateurs de glisse?

La question mérite d’être posée, au regard de la faiblesse des précipitations naturelles enregistrées depuis le début de la saison.

Il n’est tombé que 7 cm de poudreuse à Gréolières, environ 25 cm à La Colmiane, 47 cm à Auron. Isola 2000 bat tous les records avec 80 cm de chutes de neige cumulées qui, une fois damées et exposées à ce soleil qui n’en finit plus de briller, représentent en fait une bien mince sous-couche. Pourtant, toutes ces stations sont ouvertes. Elles se vantent même d’offrir une "excellente expérience ski".

"Pas une pierre sur les pistes" à La Colmiane

"Vous me prendrez peut-être pour un fou, mais je vous assure que nous avons un très bon retour de nos clients", assure Yannick Garin, le responsable de La Colmiane, qui affirme que "pas une pierre" n’entrave ses pistes. Onze sur les dix-neuf que compte la station sont d’ailleurs ouvertes et pourvues d'un joli "manteau de 50 cm d’épaisseur".

Gréolières a même dû "appeler en renfort des moniteurs d’Auron et de La Foux d’Allos" pour encadrer les scolaires du département, qui viennent s’initier au ski en semaine.

"Nous avons trente moniteurs sur le domaine chaque jour", avance de son côté Jean-Paul Rouquier, le directeur technique de cette station qui est pourtant la plus proche du littoral. L’une des plus mal dotées en canons aussi. "Un vrai handicap", reconnaît-il.

450 piscines olympiques de neige artificielle

Car s’il est aujourd’hui possible de skier sans flocons - du moins naturels - c’est évidemment grâce à la neige de culture.

Isola 2000 en a produit 429.308 mètres cubes depuis le coup d’envoi de la saison. Et Auron plus du double, 917.984 m3 pour être précis. De quoi remplir 450 piscines olympiques à elles deux! Pour cela, il faut de l’eau, de l’électricité et du froid.

Or, c’est le seul avantage que le directeur général des stations métropolitaines, Frédéric Gil, voit dans la situation anticyclonique actuelle, "c’est qu’elle nous apporte aussi du froid".

Du coup, les canons tournent à plein régime. Du moins là où il y en a. Ce n’est pas le cas de la petite station de Turini - Camp d’Argent.

"Pour le moment, c’est encore skiable", assure la maire de La Bollène-Vésubie. Mais cela pourrait ne pas durer "au-delà de la semaine prochaine", reconnaît Martine Ferrier. Du coup, elle s’est mise en quête, avec le syndicat mixte qui gère la station, d’un canon à neige.

La survie de toute une économie en jeu

"On nous a dit qu’il y en a un au Boréon qui n’est pas forcément utilisé, et on espère bien pouvoir le récupérer." Sans quoi, la continuité de la saison risque bel bien d’être compromise. D’ailleurs, "au-delà du système D", Turini envisage aussi de s’équiper d’enneigeurs.

Il en va, au-delà de la satisfaction des amateurs de glisse, de la survie de toute une économie de montagne encore largement dépendante du ski. Même si toutes les stations azuréennes essaient désormais de diversifier leurs activités. Il faut dire qu’avec le réchauffement climatique, cette saison 2021-2022 est peut-être le présage d’années sans neige de plus en plus récurrentes.