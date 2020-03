Comment le théâtre interactif de Violette et Garance vient au secours de l’entreprise

C’est une même passion pour le théâtre, l’humain, l’apprentissage et la transmission qui ont réuni Valérie Piola Caselli et Muriel Cauvain. Toutes deux formatrices, coachs, psychologues, intervenantes en école de commerce et à l’université, elles ont monté il y a sept ans à La Gaude Violette et Garance.



"Un concept qui relie deux indépendantes et qui utilise le théâtre de manière originale pour aller dans les entreprises. Nous travaillons sur des sujets comme l’emploi, le recrutement, le management, l’inclusion, le handicap, les risques psycho-sociaux, la diversité ou comment lutter contre le sexisme et les stéréotypes", expliquent-elles d’une même voix.



Violette, c’est Valérie Piola Caselli qui se décrit comme une agitatrice d’idées décalées. Garance, alias Muriel Cauvain, est l’exploratrice de solutions innovantes.

Ensemble, elles interviennent dans les entreprises, partout là où il y a des problèmes de communication "et dans tous les secteurs, dans l’industrie comme dans l’ingénierie, les assureurs ou encore les électriciens", précisent-elles.



Parmi leurs clients qui vont de la PME au grand groupe international, figurent Thales, Enedis, le CNRS, des CHU, l’Association François-Aupetit (AFA), le CREPI, Legrand, Pôle Emploi, la Ligue contre le Cancer...

"Formactrices"

et "spec-acteurs"

Elles proposent de régler ces fameux problèmes de communication en misant sur le théâtre interactif, notamment le théâtre forum, persuadées qu’il peut être cathartique. "Nous écrivons une saynète avec une mauvaise pratique ou une situation de blocage que nous jouons une première fois avec nos deux personnages Violette et Garance. Puis nous la rejouons plusieurs fois en faisant appel à des volontaires dans l’assemblée qui prennent la place de la personne en difficulté. Le but étant de trouver, non pas des solutions, mais des alternatives. Le public devient ‘spec-acteur’ et nous sommes des ‘formactrices’. Nous voulons montrer que nous sommes co-responsables de notre relation avec autrui et qu’en changeant de posture, on fait changer l’autre."

"Comme si Violette et Garance étaient

deux salariées à la machine à café"



Après le théâtre, place au débriefing durant lequel Valérie Piola Caselli et Muriel Cauvain piochent dans leur boîte à outils (psychologie positive, intelligence collective, émotionnelle, PNL, synergologie, systémique ou encore analyse transactionnelle...) pour "semer dans l’assistance une graine qui fera sens par la suite, pour que les gens aient des prises de conscience. L'objectif est de mettre l’autre en mouvement. Nous sommes en lien avec la DRH qui mesurera ensuite le changement. Après notre atelier, elle peut nous demander d’animer une formation ou des débats."

Travail en amont

Ecrire une saynète sur mesure n’est pas anodin. S’imprégner de la culture d’entreprise est un passage obligé qui nécessite "beaucoup d’allers-retours avec la DRH. C’est un vrai travail en amont: on doit utiliser ses mots, son vocabulaire qu’il soit technique ou médical, sans pour autant être caricaturales. Sinon cela devient un spectacle qui fait rire et les participants ne s’identifient pas."

Charge aux associées de mettre en scène des personnages que l’on peut rencontrer dans l’entreprise : DRH, manager, collègue... "C’est un peu comme si Violette et Garance étaient deux salariées à la machine à café de l’entreprise."



Le duo intervient aussi dans le secteur médical, notamment dans le ré-équilibrage de la relation patient-soignant, l’insertion professionnelle et les collèges et lycées pour lutter contre le harcèlement "On fait du théâtre forum sur l’affirmation de soi, savoir dire non sans être dans l’agressivité."



La plus-value de Violette et Garance? "Ce qui nous plaît, c’est d’incarner le monde de l’entreprise que nous connaissons bien en utilisant les techniques de théâtre. Nous aimons l’humain, apprendre et transmettre en utilisant le décalage et le plaisir et en faisant sens. L’humour, c’est pour dédramatiser les situations et pour mémoriser. Le sens, c’est pour changer car chacun a en soi les ressources pour le faire."



Et la force du tandem qui bosse ensemble depuis sept ans, "C’est que tout simplement, on s’aime", ditValérie Piola Caselli. "Et on sème en scène", conclut joliment Muriel Cauvain.