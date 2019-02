Comment le service d'interprètes en ligne de Ouispeak vient en aide aux touristes russes, chinois et japonais

L’idée

C’est en étant témoin d’un vol à l’arraché d’un couple chinois qui a ensuite dû attendre quatre heures avant qu’un traducteur ne les aide dans le dépôt de sa plainte que Valentin Effantin décide de créer un service d’interprétariat sur tablette. Avec son frère Andrea Migliotti, il fonde Ouispeak Solutions en octobre 2017 à Aix. Leur solution permet de connecter, en direct vocal et vidéo, des touristes russes, chinois et japonais à des interprètes. Elle est en test depuis mi-janvier à la réception du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var.

Le défi

Destinée à l’origine au grand public, l’application mobile est devenue un service sur tablette permettant aux professionnels du réceptif de mieux accueillir les visiteurs. Parmi les autres obstacles rencontrés : «La vidéo étant gourmande en bande passante: nous avons dû intégrer de la wifi dans la box pour avoir une meilleure fluidité dans les échanges.»

L’objectif

Début 2020, les deux frères prévoient de rajouter de nouvelles langues à leur service: le coréen, le portugais et l’espagnol tout en sortant leur application mobile BtoC sur IOS et Android d’ici mai prochain.

L’investissement

La solution Ouispeak a séduit le BHV à Paris qui, depuis septembre, l’a déployée dans douze corners et trois boutiques. Les Galeries Lafayette Haussmann lui ont emboîté le pas. «Nous sommes en discussion avec l’aéroport Roissy-CDG.»

Lancée sur fonds propres et avec 21.000 euros provenant du concours Tourism Innov de la CCI Paca, la startup emploie sept salariés. En cinq mois de commercialisation, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 30.000 euros et vise les 100.000 euros cette année.

Son business model: la location mensuelle du matériel avec l’accès aux trois langues à laquelle se rajoute le coût de chaque appel.

Le produit

Le fonctionnement est tout simple. Le touriste appuie sur l’icône de son drapeau sur la tablette et immédiatement, un traducteur apparaît à l’écran. «Une conversation à trois s’engage entre le touriste, l’interprète et le conseiller/réceptionniste. Notre objectif est d’améliorer la prestation d’accueil des visiteurs étrangers, de le guider et de les conseiller», explique Andrea Migliotti.

Une tâche qui incombe aux cent cinquante traducteurs travaillant à domicile de Ouispeak. «Ils répondent tous les jours de 9 h à 21 h et quand nos applications mobiles seront disponibles, ce sera du 24 h sur 24.» La technique oui, tout en conservant le lien humain.

ouispeak.io