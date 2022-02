Comment le service de CSE externalisé de Luckyou améliore le pouvoir d'achat des salariés des petites entreprises

L’idée

Le Comité social et économique (CSE, ex-CE), une institution très appréciée des Français. Enfin, surtout pour les réductions qu’il offre aux salariés dans leurs activités sociales, sportives, culturelles et de loisirs.

Si ce n’est que pour les entreprises de moins de 50 personnes, il n’est pas obligatoire de mettre en place ces avantages. Les collaborateurs des petites structures sont-ils condamnés à payer plein pot leurs places de cinéma, voyages et autre gardes d’enfants? Non, ils peuvent passer par un CSE externalisé.

C’est ce que propose Andréa Carrasco avec sa startup Luckyou fondée en mars 2020 à Antibes.

Le service

Offres sport, loisirs, culture, bien-être, aide scolaire.. avec des réductions allant jusqu’à 60% dans de grandes chaînes mais aussi des commerces locaux (coiffeurs, restaurants, opticiens...) souvent suggérés par les adhérents de Luckyou.

"Nous apportons sur une plateforme sécurisée et ergonomique tous les avantages que pourrait fournir un CE interne, précise Andréa Carrasco. Le dirigeant qui n’a à s’occuper de rien une fois effectuée l’inscription à Luckyou peut aussi faire un don défiscalisé pour les activités sociales et culturelles de ses employés sous certaines conditions: le montant est limité à 1.800€ par an et par salarié et la prime est équitablement répartie entre tous."

La plus-value

Du gagnant-gagnant pour les salariés, l’employeur et les commerces locaux. Pour les collaborateurs, l’avantage est évident: "Ils bénéficient d’un pouvoir d’achat supplémentaire non négligeable", explique la jeune Cagnoise qui a travaillé à la fois dans des grands groupes comme des petites structures.

Le patron, lui, n’a rien à gérer puisque "nous nous occupons de tout". Et Andréa Carrasco, d’assurer: "La mise en place d’un CSE motive et fidélise le salarié. Cela donne une image positive de l’entreprise et est un atout pour attirer les talents."

Enfin, Luckyou, via ses partenariats locaux, favorise le commerce de proximité.

L’investissement

Andréa Carrasco et son associé Jean-Christophe Deleau ont investi 30K€ en fonds propres pour lancer Luckyou.

Le business model de la startup est double: la vente d’une licence sous la forme d’un abonnement de 60€ hors taxes par an et par salarié donnant accès à la plateforme et à toutes ses offres.

"Le coût de la prestation est exonéré de charges sociales et nous sommes bien évidemment en conformité avec l’Urssaf", précise la présidente, comptable de formation. A cela s’ajoute une commission sur les 700 partenariats déjà mis en place.

Luckyou qui a dégagé un chiffre d’affaires 2021 de 20k€ devrait bientôt recruter deux alternants pour accélérer la prospection commerciale.

Le défi

Il a fallu plus d’un an pour développer la plateforme Luckyou, un travail qui a incombé à l’agence de conseil en communication niçoise VcomK.

La dirigeante qui vient d’intégrer Nice Start(s)Up a besoin de visibilité pour faire connaître son service: "Nous sommes sur un marché où on éveille les consciences: les entreprises ignorent qu’elles peuvent faire appel à un CSE externalisé. Nous devons leur faire comprendre qu’on leur apporte du bien-être et non pas une contrainte."

L’objectif

Luckyou compte actuellement 300 adhérents, un chiffre que la jeune dirigeante veut porter à 1.000 d’ici la fin de l’année. Elle prévoit également d’étoffer l’offre des commerces-enseignes partenaires mais de façon ciblée: "Nous sommes dans une démarche qualitative, pas quantitative, et préférons favoriser le commerce de proximité. Dans le futur, se projette Andréa Carrasco, nous demanderons un droit d’entrée à nos partenaires pour figurer sur notre plateforme."

Luckyou propose aussi depuis quelques jours les chèques vacances ANCV et les tickets resto Edenred.



> luckyou.fr