Depuis son ouverture il y a quatre ans, Station F, le plus grand campus de startups au monde lancé à Paris par le milliardaire Xavier Niel [également actionnaire majoritaire de Nice-Matin, ndlr] a accompagné 3.800 jeunes pousses. Suffisamment pour se rendre compte qu’il y avait un trou dans la raquette: "Il existe aujourd’hui de nombreux incubateurs et accélérateurs, mais qui sont surtout conçus pour les équipes déjà formées, explique Roxanne Varza, directrice des lieux. Il y a peu de choses pour les porteurs d’idée qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat et ne savent pas comment le faire."

C’est ainsi qu’est né Launch by Station F, lancé officiellement jeudi dernier. Développé en interne par l’équipe de Roxanne Varza, le programme 100% en ligne afin d’être accessible par le plus grand nombre est "une nouvelle façon de devenir entrepreneur, reprend la responsable qui, dès cette année, prévoit de former entre 5.000 et 10.000 personnes. Nous leur donnons les bases et les accompagnons dans leurs premiers questionnements."

À l’issue du Launch, ils doivent savoir si leur idée est viable mais aussi s’ils sont faits pour "l’entrepreneuriat qui est un marathon", ajoute la jeune femme.

Flexibilité totale

Pas d’horaire ni de cours en présentiel: tout se fait en ligne et à son rythme. Le programme flexible comprend 35 contenus vidéos répartis en une dizaine de thématiques indispensables pour bien démarrer: validation de son idée, estimation de la taille de son marché, création de son image de marque ou d’un site web sans avoir de connaissances en code informatique.

Ces vidéos, réalisées avec des entrepreneurs et investisseurs reconnus, tels que les fondateurs de Lydia (appli de paiement mobile), BackMarket (reconditionnement d’appareils électriques et électroniques), Cajoo (livraison de courses en quinze minutes), les directeurs produits de SeLoger et des investisseurs des fonds Kima Ventures, ISAI ou EQT, ont été pensées comme un mix entre les éléments théoriques indispensables et des éléments pratiques pour permettre à chacun d’avancer à son rythme.

Les étudiants ont accès à des outils liés aux différents modules correspondant aux thématiques étudiées. Ils pourront ainsi enregistrer leur nom de domaine via OVH à des prix réduits ; aller gratuitement à la plateforme de e-commerce Bublle pour créer leur premier site web sans coder...

De même, ils auront accès, via Slack, à une communauté pour échanger, s’entraider, car "les porteurs d'idée qui débutent peuvent parfois se sentir seuls, déplore Roxanne Varza, et l’équipe de Station F sera également là pour les aider."

Autre avantage, ils bénéficieront d’un annuaire complet leur permettant de voir les compétences de chacun, en savoir plus sur leur projet. Et pourquoi pas, "de trouver des compétences spécifiques pour constituer leur équipe, voire un éventuel cofondateur" si leur idée devient startup.

Et une fois Launch byStation F terminé? "On ne les lâche pas ", assure-t-elle. Certains pourront peut-être intégrer même à distance un des programmes de l’incubateur/accélérateur/espace de co-living. "Depuis la Covid, nous avons développé des modèles plus flexibles."

Quant au prix? Le premier module de témoignages sur le quotidien d’entrepreneurs est gratuit mais pour avoir accès à Launch by Station F dans son intégralité, il faudra débourser 9,90€ par mois, sans engagement. "En sachant que l’on peut boucler le programme en un mois, si on le souhaite."

Afin de favoriser l’émergence d’entrepreneurs aux profils divers, la version premium est offerte à tous les membres du Fighters Program de Station F, du réseau Singa, des Déterminés et aux entrepreneurs du programme French Tech Tremplin. D’autres suivront rapidement.

Alors qui se lance?



> launch.stationf.co