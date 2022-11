Comment le PIB post-Covid de Monaco a fait un bond de plus de 21%

C’est un indicateur économique clé pour toutes les nations, qui mesure la production de richesses d’un pays. Pour l’année 2021, le produit intérieur brut (PIB) de la Principauté culmine à 7,27 milliards d’euros. Un résultat monté en flèche - aussi haut que les buildings de Mareterra - qui atteste d’une santé économique renouvelée dans le pays au lendemain de la crise sanitaire.

Le conseiller de gouvernement-ministre pour les Finances et l’Économie, Jean Castellini, en convient. Mesurant cette performance à un réenclenchement mondial de l’activité économique.

"De manière générale, la levée des restrictions, la reprise des échanges mondiaux ont eu un effet rebond dans toutes les économies. En 2021, le PIB mondial augmente de 5,8% et dans la zone Euro de 5,4%. C’est un rebond significatif avec parfois des rebonds plus ou moins suffisants pour compenser la perte de PIB directement liée à la crise sanitaire".

Dans ce concert de reprise vertueuse, la France est à +7%, les États-Unis à +5,7% et Monaco à +21,6%… "C’est le caractère unique de la Principauté. Après une forte baisse de 13% en 2020, le PIB croît en 2021 de 21,6%, et surtout de +5,8% par rapport à 2019. C’est pour cela que je parle d’effet ressort, l’économie s’est contractée et elle est remontée vers le haut. Avec cet aspect spectaculaire d’être en croissance par rapport à 2019".

"Sans commune mesure avec ce que l’on attendait"

Cette performance s’explique en partie par le bouclier déployé par la Principauté et l’arsenal de mesures pour permettre à l’emploi et aux activités économiques de surfer sur la vague Covid sans couler à pic.

Le PIB 2021 est une sorte de retour rapide sur investissement du massif protectorat de l’État qui a misé sur le long terme. "En termes de croissance de l’économie, de créations d’emplois, de génération de TVA, le retour sur investissement est sans commune mesure avec ce que l’on attendait et très rapide", souligne Jean Castellini.

Avec cet effet conjugué d’aides mises en place pour soutenir des entreprises dans leur modernisation via des subventions de l’État. Ces entreprises ont souvent fait appel à des sociétés monégasques pour ces prestations, ce qui a un double effet sur le tissu économique.

Même chose avec le soutien apporté par le gouvernement à l’application Carlo, qui a créé un ballon d’oxygène pour les commerces en Principauté dans cette relance.

Des recettes doublées en dix ans

À la tête du département de l’Économie et des Finances depuis presque une décennie, Jean Castellini avance comme argument la politique de l’attractivité entamée depuis de nombreuses années arrivée à maturité.

En 2012, le PIB national était de 4,5 milliards, il est en 2021 de 7,27 milliards. "C’est une croissance incroyable des recettes à Monaco, du simple au double en dix ans. De plus, l’impact de la TVA qui capte la richesse créée a été multiplié par deux".

Un cercle vertueux entretenu par la stabilité politique et économique de la Principauté. "Cet équilibre de nos finances publiques auquel je tiens, cet excédent budgétaire en somme, attire les bonnes personnes et nous a permis de tenir dans des années compliquées. Monaco est un club auquel nos investisseurs et résidents ont envie d’adhérer, avec des gens comme eux, pour créer de la valeur et l’emploi."

La diversification comme clé

Et le conseiller de gouvernement tient à conserver la diversification de l’économie monégasque. Les chiffres montrent que ce n’est ni la finance, ni l’hôtellerie qui abonde le plus aux caisses nationales cette année. "Les secteurs économiques majeurs en Principauté sont les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. Qui imagine que ce sont ces activités qui sont le premier contributeur du PIB de la Principauté? Pareil pour le commerce de gros, à la troisième place devant la construction et les activités immobilières".

Avec les activités financières et d’assurance, ce triptyque représente la moitié de la richesse produite dans le pays.

"Certains pays dépendent du tourisme, de la finance ou de l’immobilier. Et lorsqu’il y a une crise, que les marchés baissent, que les touristes ne viennent plus, souffrent énormément. Nous aussi, nous subissons un contrecoup mais il y a des amortisseurs de par la diversité de notre économie. C’est un facteur de résilience qui fait que les chocs, comme celui de 2020, sont plus facilement atténués. Et le rebond est d’autant plus fort".