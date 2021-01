Comment le Medef Sud veut concilier reprise économique et sécurité sanitaire

Les traditionnels voeux du Medef Sud à la presse ont été l'occasion pour son président Yvon Grosso de revenir brièvement sur l'année qui vient de s'écouler et d'évoquer les perspectives à venir.

2020 sera pour la région une année mitigée avec des fortes disparités selon les secteurs et les départements. "Entre octobre et décembre, les taux d'activité économique sont en croissance, assure Yvon Grosso, même si aucun secteur n'a atteint les 100%."

L'industrie plafonne à 92% en décembre, la construction à 96% et les services qui englobent la restauration et l'hôtellerie enregistre un taux d'activité de 85%. La montagne, en raison de la fermeture des stations de ski, enregistre pour sa part une baisse de 90%.

Si la récession devrait avoisiner les 9,1% en France, elle se situera à 11% pour la Région Sud, un chiffre qui s'explique par la nature de son tissu économique porté notamment par le tourisme, "notre fleuron".

Des dispositifs

très utilisés

En Paca, ce sont quelque 89% de TPE - 70.856 entreprises, 10,98% du total national - qui ont bénéficié du PGE, pour un montant de 10,8 Mds€, soit 8,32% du total national.

Cela représente 19,222 structures dans les Alpes-Maritimes (2,5 Mds€) et 15.451 dans le Var (1,6 Md€). "Si de nombreuses entreprises ont pris le dispositif mis en place par l'Etat par confort et sécurité, la crise qui s'inscrit dans le long terme dégrade leur trésorerie et les pousse désormais à consommer le prêt", fait remarquer Yvon Grosso.

Quelque 201.248 sociétés ont également pris le fonds de solidarité (SOL) pour un montant de 1,4 Md€, ce qui correspond à 10,4% du total national.

"La mobilisation de la sphère publique - l'Etat, les régions et les collectivités territoriales - a aidé à passer le cap de 2020 et cette perfusion financière se traduit par une baisse des défaillances d'entreprises. Mais l'économie ne peut continuer à vivre de subventions et il faut la laisser travailler", insiste Yvon Grosso qui précise qu'un nouveau-né a déjà 40.000€ de dettes à rembourser.

Préconisations

"Nous nous dirigeons vers un nouveau confinement qui serait très dommageable, regrette le représentant de l'organisation patronale du Sud qui précise que le Medef ne remet pas en question la santé qui reste la priorité. Il faut trouver un juste équilibre."

Cela passe notamment par l'ouverture de tous les commerces "qui ne sont pas des lieux de contamination majeurs", la territorialisation des prises de décision et le renforcement des mesures sanitaires: prises de rendez-vous pour les commerces, distanciation renforcée... Et pourquoi pas, la systématisation des tests PCR pour accéder aux événements, "Un peu comme cela se fait en Espagne".

Le Medef Sud a donc listé plusieurs préconisations comme "augmenter les heures de travail, laisser la possibilité aux chômeurs de se reconvertir dans des secteurs complètement différents". Et Yvon Grosso de rappeler que "Ce sont près de 600.000 postes qui ne sont pas pourvus en France. Il faudrait que les entreprises puissent former directement les demandeurs d'emploi."

Autres pistes de réflexion: la reconduction des dispositifs d'aide jusqu'au 31 décembre 2021 et la possibilité de revisiter les prêts des entreprises en prêt participatif, "que l'Etat et des privés puissent entrer à leur capital de façon à étaler leur dette sur une durée plus longue".

Enfin, le Medef Sud se projette déjà sur les prochaines élections régionales "prévues en juin 2022. Nous ferons un état des lieux de ce qui a été réalisé par l'équipe en place et nous serons force de proposition pour les candidats afin que la région continue à se développer."