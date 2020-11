Touché mais pas coulé. Le commerce de détail non alimentaire est l’un des secteurs les plus impactés par la pandémie du coronavirus qui a bousculé les habitudes de consommation du client et les conditions d’accueil en magasin. Le secteur doit absolument garder le lien avec le consommateur qui, déboussolé par l’imbroglio des produits considérés comme essentiels, aurait tendance à faire ses courses en ligne. Pour éviter de le perdre, le retail doit lui proposer de nouvelles expériences d’achat en cette période de fermeture.

"D’autant que les confinements pourraient devenir récurrents", alerte Bruno Valentin, directeur associé de l’agence de communication niçoise, Pôle Company. Ce dernier a recensé les initiatives du commerce de détail pour vendre à distance, ce qui n’est pas si évident car "Toutes les boutiques ne disposent pas d’un site marchand opérationnel".

1- Click & collect

"Le click & collect, c’est la base, estime le communicant. Cette solution a été adoptée massivement par les commerçants, y compris les petits. La commande se fait par téléphone ou via un média digital (site Internet, email, réseaux sociaux) et le client vient la récupérer aux heures d’ouverture du magasin."

Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), 40 millions d’internautes ont acheté en ligne durant le premier trimestre.

2- Social Selling

Le social selling est, aux dires de Bruno Valentin, l’avenir du commerce que ce soit pour la prospection commerciale, le recrutement, l’animation d’une communauté de clients et la vente de produits ou de services.

"Un peu comme les réunions Tupperware d’antan, les animatrices font des lives et des ventes mais sur les réseaux sociaux."

Facebook Ads, Instagrams Ads ou l’onglet boutique de Facebook permettent d’avoir des boutiques à mi-chemin entre les réseaux sociaux et la marketplace : une solution plus souple pour le commerçant.

3- Personal Shopper

Un personal shopper contacte par visio ou téléphone et en direct du magasin le client qui fait son shopping en live. Le paiement s’effectue soit en ligne soit en magasin lors du retrait de la commande.

"Le Printemps Riviera teste actuellement des rendez-vous virtuels avec un conseiller et propose le retrait en magasin ou la livraison payante. Le magasin d’ameublement Bo Concept fait de même avec des conseillers et décorateurs."

4- Place de marché



Une place de marché a pour objet de faire connaître au grand public l’activité des professionnels et de mettre en relation vendeurs et acheteurs. C’est donc tout logiquement que les commerçants rejoigent des plateformes ecommerce multi vendeurs.

"Il y a celles horizontales qui proposent une multitude d’articles dans des secteurs variés, comme Nice eshopping, Shoppeer Cannes Lérins, Geolocal06 de la CCI Nice Côte d’Azur."

Ces marketplaces locales permettent de trouver un commerçant à proximité de son domicile et favorisent le circuit court. Celles, verticales, sont spécialisées dans un secteur particulier à l’instar de Libraires à Nice.

5- Boutique virtuelle

Davantage l’apanage de l’univers du luxe, les boutiques virtuelles réinventent l’achat en ligne.

"Sans bouger de chez soi, on flâne et on fait son shopping dans la boutique grâce à la réalité augmentée. Le Dior Champs-Elysées Virtual Store en est le parfait exemple", explique Bruno Valentin.

Et d’ajouter: "Les magasins standardisés d’une franchise peuvent également être facilement virtualisables."

6- Corners en GMS

Des petits commerçants dans une grande ou moyenne surface? Mais oui, "Car ces dernières ont un souci d’image: elles doivent se montrer solidaires pour ne pas se montrer profiteuses de guerre. Certains Monoprix font point d’accueil pour les commerçants de quartier."

Intermarché a lancé un drive solidaire, proposant aux libraires dans un premier temps de mettre leurs produits en vente sur la place de marché numérique des supermarchés du groupe.

Au final, que faut-il retenir de toutes ces tendances?

"Qu’on tend de plus en plus vers le phygital, mélange de physique et digital.Comme Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, le disait, “Retail is detail”. L’expérience client est composée de la somme des détails perçus par les clients tout au long de leur parcours : avant, pendant et après l’achat lorsqu’ils partageront leur ressenti de consommateur."

Aux commerçants d’être à l’écoute des besoins de leurs consommateurs. C’est la raison pour laquelle les réseaux sociaux prendront une importance considérable comme influenceurs, valorisateurs et jusqu’à la transaction.