Comment l'association Cannes is up "casse les codes" de la relation professionnelle

Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de juin et déjà 135 inscrits se sont pressés et nombre d'ateliers affichent complets.

Nous parlons du prochain grand DDA! L'événement "Déconnectez-vous, détendez-vous et amusez-vous", organisé par l'association Cannes is up, au Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite qui a déjà connu un franc succès lors de sa première édition l'année dernière.

Smartphone confisqué

Sébastien Aubert préside l'association, et il est déjà tout excité à l'idée de revivre pareille journée, notamment au vu du succès de la précédente édition. "L'objectif est toujours le même, laisser tomber le costume et le téléphone, être tous au même niveau, s'amuser, partager des activités et après, seulement après, échanger des cartes de visite".

L'événement est soutenu, entre autres, par la région Sud et Françoise Bruneteaux, déléguée au numérique, est fière de cet engagement: "Il s'agit là de mailler un véritable réseau et de permettre à des startups innovantes de se développer plus rapidement, de bénéficier de l'expertise et/ou de l'accompagnement de grands décideurs locaux."

En effet, des représentants des sociétés comme ENEDIS, Orange, Dolby Europe, Adheci, groupe Leclerc, Palais des Festivals de Cannes, Molinard, Sap Labs, Yoopala, GL Events, Suez, Robertet... compteront parmi les joueurs de pétanque, de badminton ou autres parcours de santé, test de Whimsifoil (sorte de vol en paddle au-dessus de l'eau), séance d'hypnose, de massage ou de tir à l'arc.

Tout ce qu'il vous est permis de faire pendant cette journée et qui "tisse des liens humains avant tout", selon Sébastien Aubert.

Un jeton, un entretien

A chaque activité vous gagnez un ou plusieurs jetons, à dépenser, soit en minutes d'entretien avec un grand décideur, soit en lot-cadeau.

Sur place également, Cannes Radio qui interviewera les sociétés en fin de journée afin "de mettre en lumière les compétences locales".

David Lisnard, maire de Cannes, sera aussi de la partie, certainement ravi que la bassin cannois peaufine sa résonance dans un écosystème économique azuréen déjà bien fourni.

"Grâce à la région Sud et tant d'autres partenaires- French Tech Côte d'Azur, Agglomération Cannes Pays de Lérins, Inria..., ndlr-, nous pouvons proposer un ticket d'entrée à 120 euros la journée, de 9h à 23 heures, repas, activités et afterwork et soirée avec DJ compris, un tarif ramené à 60 euros pour toutes les sociétés accompagnées en couveuses, pépinières ou accélérateurs", se félicite Sébastien Auber.

D'autres formules sont également disponibles sur le site www.cannesisup.com (section DDA Lérins).

C'est la deuxième édition de cet événement, mais Cannes is up organise d'autres rencontres tout au long de l'année, toujours suivant son leitmotiv : "Une relation professionnelle commence par une relation humaine".

La date du "DDA2" c'est le 6 septembre, les inscriptions sont possibles même la veille mais il faut vite réserver les activités avant qu'elles n'affichent toutes complet (jusqu'au 3 septembre).

L'année dernière il y avait 245 participants, cette année, il devrait y en avoir bien plus, autant de relations à nouer, sans cravate ni tailleur.