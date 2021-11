Comment la startup Vertuoso piège les déchets des eaux pluviales

L’idée

Vous êtes-vous déjà demandé où allaient les déchets poussés dans les caniveaux par les eaux de pluie? Benjamin Blanchard et Romain Garcin oui. "Les pluies lessivent les voiries des centres-villes et tout part dans le réseau pluvial avant d’être amené dans le milieu naturel, les cours d’eau et, finir dans le cas de notre région, dans la mer", expliquent les deux Varois.

Ils ont donc conçu un système de réceptacles en test depuis août à Draguignan où ils ont fondé en mars 2020 leur startup Vertuoso. Cette dernière vient tout juste d’intégrer le Village by CA à Sophia Antipolis.

Le service

Leur solution? Une passoire. Enfin, "une passoire ++", simplifient grandement les deux cofondateurs, une sorte de grosse maille en acier inoxydable qui s’installe dans les bassins de rétention existants. Toutes les faces de cette cage sont filtrantes, "la finalité étant de laisser passer les flux pour éviter des obstructions et donc une aggravation du risque d’inondation".

Dans le réceptacle, on trouve des canettes, masques anti-Covid, bouteilles, mégots de cigarette, plastiques… mais aussi d’autres polluants comme les particules déposées sur les routes par l’usure des voitures et les hydrocarbures.

L’objectif



D’ici quelques semaines, le système développé par Benjamin Blanchard et Romain Garcin sera équipé d’un capteur qui donnera l’alerte lorsqu’il sera temps de venir aspirer et récupérer les déchets. Et les deux entrepreneurs de voir plus loin: "Les déchets de voirie, comme ceux des balayeuses, sont pour l’instant enfouis mais nous cherchons d’autres solutions pour les valoriser au maximum. On pourrait par exemple extraire la matière organique et la transformer, via des méthaniseurs, en biogaz qui alimenterait les camions. On échange aussi avec l’association Earthwake qui transforme le plastique."

L’investissement

Les deux cofondateurs ont investi 30k€ en fonds propres pour déposer le brevet et développer leur solution qu’ils considèrent comme de "l’écologie réfléchie".

Le démonstrateur installé à Draguignan faisant office de preuve de concept, ils sont prêts à passer à la commercialisation et visent l’ensemble des communautés d’agglo et métropoles de la Région Sud. "Les mairies et collectivités ont une écoute attentive à notre projet car elles sont souvent signataires de la charte Zéro plastique en mer Méditerranée", explique Benjamin Blanchard.

Vertuoso prévoit un chiffre d'affaires de 50k€ en 2021.

Le défi



Maintenant que Vertuoso fonctionne sur le réseau d’eaux pluviales, "nous voulons désormais montrer notre pertinence et efficacité sur une rivière, comme la Nartuby qui coule à Draguignan, pour éviter que les déchets n’arrivent jusqu’à la mer."

La plus-value

Comme son nom le laisser entendre, la startup veut créer un cercle vertueux en assainissant les eaux pluviales afin d’éviter une toxicité diffuse pouvant aller jusqu’à la Méditerranée où quelque 600.000 tonnes de plastique sont rejetées tous les ans. Et les dirigeants de préciser: "80% des déchets marins viennent des activités terrestres."

Pour ce faire, la solution de Vertuoso vient en complément du système pluvial existant. "Nous étudions le réseau pluvial existant de la commune afin de savoir où installer les réceptacles, leur dimensionnement, le type de déchets qu’ils arrêteront…"

Une fois l’étude réalisée, les deux hommes sont encore à l’œuvre pour la fabrication. Benjamin Blanchard, designer industriel, conçoit la "passoire ++" avant que Romain Garcin, chaudronnier-métallier-soudeur, ne la fabrique dans leur atelier dracénois.

Tous deux en assurent l’installation et l’entretien.

Autre vertu de la startup: "Notre solution en acier inoxydable est solide, pérenne et évolutive." Et surtout, elle répond aux besoins. Tout bon pour l’environnement.

> www.vertuoso.fr