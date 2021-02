Comment la startup toulonnaise Footprint Target va faire du bien à la planète

L’idée

Green Score Capital, startup fondée à Toulon par Valérie Tiersen en 2019, a lancé Footprint Target, un logiciel qui mesure scientifiquement l'impact environnemental des entreprises avant de leur proposer des solutions sur-mesure pour l'améliorer. Le logiciel est en phase de test depuis six mois auprès de GilClaude, fabricant marseillais de lingerie et vêtements de sport pour la grande distribution, et Movitex, entreprise de e-commerce de textiles pour seniors à Villeneuve-d’Ascq. Ce projet innovant a été sélectionné au concours de La Fabrique Aviva.

Le défi

Valérie Tiersen, 27 ans d'expérience dans la finance, gestion de projets marketing et développement durable pour de grands groupes, a réuni une équipe de trois femmes scientifiques, spécialisées en sciences de l'environnement (agronomie, chimie, biologie des populations). Ensemble, elles aident les entreprises à minimiser leur impact environnemental.

L’objectif

Pour mener à bien le projet Footprint Target, la startup recherche des partenaires industriels afin de tester sa solution. Des discussions sont en cours avec de grands groupes pétroliers et de l'industrie textile dans le monde.

L’investissement

Accompagnée par l'incubateur Paca-Est depuis juillet 2020, le Réseau Entreprendre Var depuis septembre et soutenue par l'Agence spatiale européenne et le CNES pour les données satellitaires depuis décembre, la startup a déjà reçu une subvention de Bpifrance au titre de l'aide à l'innovation et décroché le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Son capital de départ en fonds propres: 10.000 euros.

Le concept

Empreinte carbone, pollutions, déchets... Les entreprises n'ont souvent pas de vision globale pour mesurer leur impact sur l'environnement. Grâce aux algorithmes du logiciel Footprint Target, les données internes de l'entreprise (suivi des achats, leur composition, provenance, acheminement...) sont croisées avec les recherches de la startup notamment scientifiques: si le coton des textiles est bio ou conventionnel, quel est le rendement du champ de coton, si des pesticides ou fertilisants sont employés dans le champ ou autour... Ce qui permet à Green Score Capital d’établir un plan d'actions adaptées aux contraintes de l'entreprise. "Je voulais que cela repose sur des éléments scientifiques. Nous apportons de la méthodologie et du process là où il n'y en a pas", explique Valérie Tiersen, sa fondatrice.

Plus d'infos: footprinttarget.com