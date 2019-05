Comment la startup niçoise Stuffkeeper gère vos stocks avec un QR code

L’idée

Arnaud Rochette connaît bien le milieu de événementiel. Tantôt voiturier pour le Festival de Cannes, tantôt hôte d’accueil ou régisseur, il a décelé quelques failles. Les agences qui louent costumes et mobiliers peinent souvent à récupérer leurs produits (20 à 30% de pertes par an). Un QR code sur chaque pièce et un topo complet sur qui, quoi, quand et combien, et la gestion est facilitée!

Le défi

Développer Stuffkeeper à d’autres secteurs que événementiel, notamment la location de skis en stations (en projet). Dans les starts aussi, la création d’une marque employeur avec du contenu, tant sur la découverte de métiers que sur les opportunités de recrutement. Un peu à l’image de “Welcome to the jungle”, mais version niçoise!

L’objectif

Des milliers d’abonnés et d’inscrits sur ses applis! Arnaud Rochette, 34 ans, diplômé de l’Edhec, voit loin. S’il souhaite d’abord améliorer l’esthétique visuelle de son dernier bébé, déjà disponible en version IOS et bientôt sur Android, il compte étendre le concept et accrocher une centaine de clients d’ici l’été 2019.

L’investissement

Sur fonds propres depuis 2016, Arnaud Rochette a bénéficié d’un prêt d’Initiative Nice Côte d’azur, et d’un autre auprès du Réseau Entreprendre. Il a monté Stuffkeeper pour répondre aux besoins des ses clients sur Staffbooker, son autre entité et a conçu algorithme générant les codes sécurisés uniques. le startupper souhaite lever des fonds, pour étendre les possibilités de son appli. Ses sociétés génèrent déjà du CA.

Le produit

C’est tout petit, c’est autocollant, thermocollant ou collant extrême et c’est rattaché à votre smartphone qui “flashe” le QR code et indique qui a pris quoi, quand, quelle date de retour est prévue et, bientôt, au bout de combien de locations le produit doit être renouvelé. On peut ajouter des informations (état du produit loué, relance par sms...). Forfait de 15 à 40€ HT/ mois et entre 60 et 120€ la planche de 60 étiquettes (imprimées à Nice!) Pour l’heure sa clientèle reste le secteur de l’événementiel mais devrait s’élargir au marché de la location de ski. Souhaitons que ça glisse!

www.stuffkeeper.fr