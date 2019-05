Comment la startup niçoise Native Spaces veut être l’Airbnb de l’événementiel

L’idée

Comme bien souvent, c’est de l’expression d’un besoin qu’est née en janvier 2018 Native Spaces, la startup de Tanya Bencheva-Vigier. En pleins préparatifs de mariage, la jeune Bulgare consultante en stratégie peine à trouver un endroit à son image où se déroulera le plus beau jour de sa vie.

Après neuf mois de développement, elle lance une plateforme mettant en relation les particuliers et entreprises à la recherche de lieux avec des propriétaires d’espaces d’exception.

Le défi

«Mettre en place un réseau de propriétaires disposés à louer leur bien a pris plus de temps que prévu», explique la dirigeante qui a besoin d’argent pour se faire connaître et continuer son développement technologique. Elle veut faire appel à l’intelligence artificielle pour faire correspondre les besoins des utilisateurs avec l’offre disponible des lieux et bientôt des fournisseurs.

L’objectif

D’ici la fin de l’année, Tanya Bencheva-Vigier a l'intention de lancer une application mobile et d'ouvrir la plateforme à un large éventail de prestataires de services (photographes, traiteurs, DJ...) pour simplifier plus encore l’organisation d’événements.

Native Spaces qui recense une centaine de lieux sur la Côte d’Azur et en Provence sera bientôt disponible à Paris et à l’étranger: «Barcelone, Milan, Lisbonne... tous les endroits où se tiennent des événements internationaux».

L’investissement

Avec son associé, Tanya Bencheva-Vigier a lancé à Nice Native Spaces avec 30.000 € de fonds propres. Outre ses deux stagiaires, elle fait appel à des freelances pour développer la startup. La pdg recherche 500 K€ à 800 K€ de financements «publics comme Bpifrance et privés».

Au vu des premières réservations déjà effectuées sur la plateforme, elle vise un CA 2019 compris entre 100 Ke et 200 Ke et d’ici deux-trois ans entre 1 et 2 M€.

Native Spaces prend une commission sur chaque événement organisé.

Le service

Une maison avec une vue mer? Un rooftop? Un catamaran? Une bastide avec des écrans de projection?

Partenaire depuis peu de la marque Côte d’Azur France, Native Spaces met en relation des personnes à la recherche de lieux où organiser un événement (gala, séminaire, anniversaire, cours de sport...) avec des propriétaires d’espaces atypiques et de caractère: «Des propriétés privées mais aussi des musées, galeries... des endroits peu connus du grand public pour que nos utilisateurs créent leur propre expérience originale.»

La plateforme bilingue anglais et français permet aux propriétaires de poster leur annonce et d’envoyer devis et factures.

Les utilisateurs, BtoB ou BtoC, peuvent trouver leur lieu parfait grâce à de nombreux critères de recherche (budget, nombre d’invités, besoins spécifiques...), d’en connaître le prix et de le réserver en quelques clics.

Native Spaces s’est associée avec l’assureur Axa pour couvrir les deux parties en cas de problème.



native-spaces.com