Comment la startup Nectariss, hébergée à InnovaGrasse, crée un véritable arôme naturel de truffe

L’idée

Le siège social de la société Nectariss fondée en 2018 par Richard Splivallo est en Suisse ; le centre de R&D à Grasse, hébergé au sein de la pépinière InnovaGrasse. Dans le laboratoire qui y est annexé mais aussi dans celui de l’Université Côte d’Azur, le pdg de Nectariss qui a longtemps étudié la biologie de la truffe à l’UCA a mis au point un procédé innovant pour en dupliquer l’arôme naturel.

Le défi

"Ce qu’il nous faut réussir, c’est rééduquer le palais des consommateurs, explique Richard Splivallo. Trop pensent consommer de l’huile à base de truffe en voyant un morceau de truffe dans le flacon. Or, bien souvent, cela ne contient que des arômes synthétiques peu digestes."

L’objectif

Richard Splivallo crée Nectariss parce qu’il est féru de « goûts complexes comme celui de la truffe, affirme-t-il. Nous avons inventé un système fermentaire qui permet d’obtenir son arôme à n’importe quelle saison. Plus de 200 variétés existent et nous souhaitons démontrer que chacune a sa particularité gustative."

L’investissement

Nectariss a été créée en 2018 grâce à une levée de 500.000 euros (prêt recherche, fonds d’investissement, business angels et fonds propres). Son pdg a aussi récolté 10.000 euros via un crowdfunding sur Indiegogo pour tester le marché américain. Une nouvelle levée de 500.000 euros est en cours pour cette startup de 3 personnes qui travaille déjà à sa prochaine innovation et a réalisé 125.000 euros de CA en 2020.

Le produit

L’arôme de la truffe provient de son microbiome: ce sont les microbes de ce champignon d’exception qui, en grande partie, construisent son arôme. C’est pourquoi un morceau de truffe dans l’huile n’a pas grand effet gustatif. À Nectariss, "On a compris quels étaient les précurseurs d’arômes (une quinzaine), et on les duplique en laboratoire, via un procédé innovant secret", sourit Richard Splivallo. Sortent par exemple de leurs ateliers, des huiles à base de truffe blanche, à la coco, au raisin ou à l’huile d’olive, pour agrémenter vos plats, essentiellement vendues à des grossistes alimentaires, en France et en Europe mais aussi aux particuliers.



Site Nectariss / Leur écrire: info@nectariss.com