Comment la startup de Sophia Unbias peut-elle lutter contre le sexisme

La mission de la Sophipolitaine Unbias: supprimer les biais sexistes que l’on peut trouver dans les chatbots et traducteurs automatiques souvent utilisés par les entreprises pour gérer leur relation clients.

Leurs algorithmes "peuvent avoir des préjugés sexistes parce que les corpus d’apprentissage [ensemble de textes, images..., ndlr] sur lesquels ils ont basé leur apprentissage sont biaisés et que ceux qui les conçoivent sont majoritairement des hommes blancs, d’un certain âge et catégorie sociale....", explique l’anthropologue Daphné Marnat à l’origine de cette idée.

Avec son associé datascientist spécialisé en traitement automatique du langage naturel, ils ont développé un modèle d’apprentissage capable de détecter les préjugés sexistes dans les phrases et de les remplacer pour des mots ou syntaxes moins discriminants.

Le défi

Détecter le sexisme hostile qui insulte ou dévalorise un genre est assez aisé. C’est plus compliqué lorsqu’il s’agit d’un sexisme suggestif "tellement ancré dans notre culture qu’on ne s’en rend plus compte. C’est par exemple, la sur-représentation d’un genre dans une phrase en raison de la règle grammaticale du masculin qui l’emporte sur le féminin. C’est mon challenge, admet Daphné Marnat, et celui du datascientist."

La plus-value

Comme il n’existe pas de corpus d’apprentissage en français, Daphné Marnat qui dirige aussi Twisting, un cabinet niçois d’aide à l’innovation, s’est appuyée sur un vaste réseau de linguistes, sociologues... pour en créer un fort de plusieurs milliers d’exemples.

Résultat: au lieu d’entraîner les machines sur de l’anglais traduit en français, le logiciel développé par Unbias les exerce directement dans la langue de Molière.

"L’avantage du deep learning – apprentissage profond –, c’est qu’à défaut de programmer la machine, on peut lui faire apprendre et redresser les biais."

L’objectif

Outre la commercialisation d’Unbias Sexisme ordinaire qui débutera en avril, "Mon rêve, se projette l’anthropologue, serait de transposer ce modèle à d’autres signaux comme l’image et le son. Et de proposer à terme un outil semblable à Grammarly [qui offre une correction grammaticale pour l’anglais, ndlr]. Au lieu de corriger la syntaxe, notre solution pourrait signaler et corriger les biais sexistes et racistes dans les emails."

L’investissement

Unbias devrait voir le jour dans le courant du mois mais l’entité est incubée à Sophia Antipolis depuis janvier à Telecom Paris Eurecom. Daphné Marnat et son associé ont déjà investi quelque 55 K€ pour financer la preuve de concept et la R&D.

La toute jeune entreprise a bâti le modèle économique de son logiciel en mode SaaS sur l’abonnement, "ce qui nous permettrait de tabler sur un chiffre d’affaires 2021 de 500 K€, estime la dirigeante, puis de le tripler l’année suivante. Nous pouvons aussi faire du développement sur mesure. Nous serions ravis d’avoir des cas d’usage que les clients pourraient nous proposer".

Avec les premières ventes, des embauches sont prévues afin de structurer l’entreprise.

Le service

Unbias Sexisme ordinaire est un "wrapper", un logiciel qui vient se brancher sur les agents conversationnels, ces logiciels programmés pour simuler une conversation en langage naturel et qui aident l’internaute dans ses recherches.

Grâce au deep learning, Unbias les entraîne à repérer et limiter les différents risques sexistes et enjeux réputationnels "qui coûtent cher à redresser. Nous nous adressons en priorité aux entreprises engagées dans la RSE mais aussi les administrations publiques et le gouvernement, pour les aider dans leur relation avec les clients, leur communication institutionnelle."



