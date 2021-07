Comment la Sophipolitaine Kinaxia donne des ailes à la licorne Septeo

Septeo, la licorne française [entreprise valorisée à plus d’un milliard d’euros, ndlr], vient de se payer la Sophipolitaine Kinaxia. Une transaction évaluée, selon l’éditeur de logiciels montpelliérain, à plus de 50 millions d’euros.

C’est une belle aventure qui se poursuit pour Kinaxia depuis son siège historique de Sophia Antipolis. Fondée il y a dix ans par Édouard le Goff, la voilà qui intègre ses 150 salariés au groupe Septeo lequel compte 1 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2020 affiché à 180 M€, le pôle immobilier représentant à lui seul 45M€ de CA. Septeo qui vise les 220M€ en 2021 est présent dans nombre de grandes villes françaises et également en Belgique, Tunisie et au Québec.

Fusion de cœur

"Nous sommes ravis de cette fusion, sourit Édouard Le Goff, directeur général de Kinaxia. C’est une valorisation incontestable de la qualité de nos produits. Nous nous connaissions déjà avec Hugues Galambrun [pdg de Septo, ndlr] et l’on peut parler d’un mariage de cœur."

Les solutions Kinaxia? Ce sont des logiciels d’expertise immobilière innovants, faisant appel à l’intelligence artificielle. Préventimmo, par exemple répertorie en ligne toutes les caractéristiques d’urbanisme d’un site. CityScan propose des évaluations immobilières complètes et Copro Expertise met entre autres à disposition des professionnels tous les diagnostics techniques et descriptifs de division. Kinaxia ne change pas de nom et Édouard Le Goff demeure directeur général.

Dernier maillon

Côté Septeo, on ne cache pas son enthousiasme: "C’est le dernier maillon qui manquait à notre chaîne, explique, ravi, le fondateur et pdg de Septeo, Hugues Galambrun. Avec Kinaxia, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. » Et l’ambition du patron est de « devenir un géant de l’industrie du logiciel en France et en Europe en maîtrisant toute la chaîne de l’immobilier, de l’évaluation du produit jusqu’à l’administration de biens, en passant par le compromis de vente et la signature chez le notaire."

Ce rachat est le plus gros réalisé par Septeo qui avait déjà mis la main en 2020 sur la startup de Pérols (34), Softlaw, spécialisée dans l’analyse automatisée des contrats pour les professionnels du droit. Mais aussi sur la Bordelaise Modelo en début d’année, leader français de la rédaction d’actes en ligne à destination des professionnels de l’immobilier. Avec Kinaxia, Septeo devient ainsi la première Proptech [Property Technology: digitalisation de l’immobilier via des solutions innovantes, ndlr] à englober toute la chaîne de valeur. Une fierté pour son pdg qui ne compte pas s’arrêter là.

Objectif leader

"Nous envisageons de doubler notre chiffre d’affaires d’ici trois ans, d’augmenter les effectifs de 400 personnes et de pousser la croissance organique à +20%."

Hugues Galambrun de préciser que les acquisitions réalisées au sein du groupe sont toutes "des pépites. Investir massivement dans la recherche et le développement est essentiel pour se positionner en tant que leader. La compétition est féroce et nous n’intégrons que des startups dont les solutions représentent une réelle valeur ajoutée pour notre stratégie de développement."

Voilà qui est dit. Kinaxia, fondée il y a à peine dix ans, donne des ailes à la licorne Septeo. Une fierté régionale qui donne des couleurs arc-en-ciel à la tech azuréenne.