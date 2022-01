Comment la Niçoise Smart Waters rend limpide la gestion portuaire

Trois ans de R&D suivis de trois autres années de test ont été nécessaires pour "créer le logiciel dont rêvent les gestionnaires de ports de plaisance", résument Laurent Monsaingeon et Karim Fawaz, respectivement directeur associé et responsable du développement commercial de Smart Waters, startup niçoise fondée en 2018.

Le rêve est d’ailleurs devenu réalité fin décembre pour cinq ports gérés par la Bretonne SPL Eskale d’Armor – Paimpol, Binic-Etables-sur-Mer, Pontrieux, Port-Es-Leu de Saint-Quay-Portrieux, et Tréguier (en 2023) – qui viennent d’adopter la solution de l’Azuréenne. "Nous sommes aussi en train de signer des ports en Occitanie, précise Karim Fawaz, et avons été sollicités par celui de Dubaï."

Plus qu’un garage à bateaux

Pourquoi un système de gestion numérique des ports de plaisance? Parce que ce secteur fait sa révolution, analyse Laurent Monsaingeon qui connaît bien le sujet pour avoir été, quinze ans durant, patron des ports de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.

"Avant, vu le manque d’anneaux, il suffisait de gérer les ports comme des parkings et on avait des listes d’attente jusqu’à vingt ans." Mais c’était avant.

Désormais, les plaisanciers à l’année ou saisonniers attendent beaucoup plus qu’une simple place d’amarrage: ils veulent des services comme du carénage, de la réparation ou la préparation de leur embarcation l’hiver, des modalités de paiement numériques... Un changement de cap pour les ports de plaisance qui doivent être plus attractifs et plus compétitifs. Ça tombe bien car l’outil totalement paramétrable de Smart Waters les aide à surfer sur la vague digitale. Il se compose d’une appli smartphone gratuite à partir de laquelle le plaisancier réalise toutes ses opérations – mais il peut aussi les faire depuis le site web – et d’un logiciel métier de gestion portuaire.

Davantage sur les pontons

Le gros avantage étant que la solution proposée en mode Saas, donc 100% dans le Cloud, ne nécessite l’installation d’aucun équipement. En revanche, elle se connecte sur celui existant du port qu’il soit technique (bornes de distribution d’eau ou d’électricité, station d’avitaillement, wifi...), d’exploitation, de comptabilité, de réservation… Bref, "il permet de faire en sorte que les équipes portuaires soient moins derrière leurs écrans et davantage sur les pontons", résume Laurent Monsaingeon.

Autre avantage: les responsables des ports abonnés ont la main sur le logiciel et peuvent le paramétrer selon leurs besoins. "Et si on nous demande de développer une nouvelle fonctionnalité, celle-ci sera automatiquement et gratuitement mise à la disposition de tous nos clients." À l’instar du calcul des marées en cours de développement pour la SPL Eskale d’Armor.

Autant de services que l’Azuréenne propose contre un abonnement annuel: "un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires, une redevance qui inclut le déploiement, la maintenance, le SAV…"

Avec ce logiciel comme boussole, "Smart Waters veut devenir leader sur le marché français en ayant signé une centaine de ports [sur les 500 recensés] d’ici dix-huit mois et enregistré 50.000 plaisanciers actifs sur notre appli", se projette Karim Fawaz.

C’est dans cette optique que la startup qui a déjà levé 240k€ fin 2019 se fait accompagner depuis octobre par Bpifrance en vue d’une seconde augmentation de capital qui interviendra avant l’été. "Le montant compris entre 2 et 3M€ permettra d’accélérer notre commercialisation et de continuer la R&D."

L’objectif étant de faire des ports des outils de développement économique, ce qui n’est pas pour déplaire à leurs propriétaires que sont les mairies et collectivités.

S’inscrivant résolument dans le cadre de la smart city, la startup vise à dynamiser les commerces et restaurants aux alentours.

Une fonctionnalité qui sera intégrée au logiciel d’ici à l’été et mis à disposition des ports clients dont celui de Calvi qui, il y a trois ans, a fait office de projet pilote.



> www.smartwaters.com/