Comment la Niçoise MyCoachTV veut devenir le Spotify de la pratique sportive

"Mettre en avant ma discipline, en démocratiser la pratique, montrer ce qu’est le sport de haut niveau", énumère Charlotte Lembach, sacrée vice-championne olympique de sabre par équipe en juillet dernier à Tokyo. "Transmettre mon savoir, expliquer ce qu’est mon poste de talonneur dans des tutos s’adressant aussi bien aux débutants qu’aux confirmés", complète le rugbyman Guilhem Guirado, ex-capitaine de l’équipe de France qui a joué plusieurs saisons au RCT avant de signer avec le Montpellier Hérault Rugby.

104 disciplines visées

Et c’est avec MyCoachTV, la plateforme numérique de contenus sportifs à vocation pédagogique, qu’ils vont pouvoir le faire. Eux et une trentaine d’autres champions issus de 14 disciplines. "Pour l’instant", prévient Cédric Messina, fondateur et pdg de la sportech niçoise MyCoach, qui a déjà rassemblé autour du projet Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France de foot; Camille Lacourt, quintuple champion du monde et d’Europe du dos en natation; la handballeuse championne du monde Cléopâtre Darleux ou encore Pierre Durant, le cavalier du célèbre Jappeloup, pour n’en citer que quelques-uns.

Le dirigeant compte bien proposer des expertises dans pas moins de… 104 sports! Pourquoi autant? Parce que Cédric Messina a en ligne de mire les jeux Olympiques de Paris 2024.

"Tout le monde aura les yeux braqués sur la France, explique-t-il. On a trois ans pour que MyCoachTV devienne la plateforme de référence française avant de s’attaquer à l’international. Nous voulons nous démarquer. Nous ne souhaitons pas être la marketplace avec trois ou quatre stars qui lancent des cours mais avec de nombreux experts issus de disciplines différentes." Et surtout moins médiatisées car si on connaît les stars du foot ou du tennis très bien payées, on oublie trop souvent que certains champions du monde ou olympiques peinent à gagner leur vie. "MyCoach leur propose un minimum garanti puis un pourcentage."

Pour tous

Pourquoi le numérique? "Parce que les usages ont changé surtout depuis le confinement et qu’Internet permet de faire du sport quand on en a envie. Il y a de la demande", est convaincu le Niçois. Bref, MyCoachTV veut devenir le Spotify de la pratique sportive, une plateforme sur laquelle on trouvera, que l’on soit néophyte ou pratiquant régulier, des tutoriels vidéos, des petits trucs et secrets pour progresser. "Nos experts sont reconnus et motivés par le projet. Ce ne sont pas des influenceurs; ils sont dans la transmission de leur sport", insiste Cédric Messina. C’est bien l’objectif de Charlotte Lembach qui a tourné sa première vidéo il y a quelques jours. L’escrimeuse y donne de façon ludique de précieuses astuces pour les débutants, comme pour les confirmés. "Je veux transmettre mon expérience mais aussi valoriser le sport féminin et pourquoi pas, inciter des personnes à s’inscrire à la fédération française d’escrime qui compte quelque 60.000 licenciés" Même son de cloche pour Guilhem Guirado qui trouve l’idée de MyCoachTV "géniale, en phase avec la société d’aujourd’hui".

Avoir un champion du monde comme coach personnel, c’est plutôt pas mal, non? D’ailleurs, il n’y a pas que les sportifs qui partageront leur expertise, les entraîneurs et institutions sont aussi mis à contribution. En l’occurrence, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football Raymond Domenech, et l’entraîneur de l’Olympic Nice Natation, Fabrice Pellerin, qui dévoilent leur expertise et méthodes dans des entretiens vidéo.

Idem pour la Fédération française de volley-ball ou l’Olympique Lyonnais qui, via des exercices conseils labellisés, sont une mine d’or aux abonnés de la plateforme. "Des abonnés qui, tous les mois, pourront découvrir un live sur une thématique dans leur sport de prédilection."

Lancée jeudi dernier en partenariat avec L’Équipe, la plateforme est disponible sur Internet, l’appli mobile, en VOD ou abonnement ou bien en couplage de contenus gratuits et payants. "L’abonnement à MyCoachTV Prime est de 49€ par an pour un accès illimité à l’intégralité des contenus ou bien à 14,99€ par an pour un seul athlète", précise Cédric Messina. La sportech azuréenne vise le million de téléchargements d’ici un an mais son boss n’est pas inquiet. Loin de là, "Nous nous appuierons notamment sur les 350.000 abonnés en ligne de notre partenaire." Pas de souci non plus du côté technique, MyCoach sait faire: "Nous avions lancé durant le confinement et à la demande du ministère des Sports l’appli mobile Activity qui propose des exercices physiques à faire chez soi. On a enregistré un million de vues et 40.000 téléchargements en trois semaines."

Un galop d’essai réussi qui permet à son dirigeant de se projeter déjà à l’étape suivante: "Proposer du live avec un expert, un champion olympique, ça claque, non?"

Pour la startup qui emploie 32 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,5M€ au 30 juin 2021 – plus 30% par rapport à l’année précédente –, ce lancement est hautement symbolique. "Il se déroule à dessein à Nice et montre que l’on peut construire des choses en province." Et cette première incursion dans le BtoC est aussi l’occasion pour elle d’être une scale-up. Cédric Messina de préciser, "On le devient quand on répond à un enjeu sociétal."

Avec 30 millions de Français pratiquant un sport dont 15 licenciés dans une fédération, le match est presque gagné.



> mycoachtv.com ou sur Google Play et App Store