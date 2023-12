De 717 millions à 59 millions d'euros: comment la Métropole a fait fondre le budget de la tempête Alex

Un contexte musclé

Ce document n’est pas définitif et fait partie des échanges qui évoluent entre des services et leur hiérarchie. Une procédure classique, dans un contexte musclé. En novembre 2022, Olivier Breuilly (qui n’a pas souhaité répondre à nos questions), alors directeur général des services, sait très bien ce que Christian Estrosi reconnaîtra en janvier 2023 auprès de Nice-Matin : les finances de la Métropole sont au plus mal.

Cet ancien magistrat de la Cour des comptes serre alors la vis partout où il peut, quitte à passer pour le père fouettard en interne. Mais il n’a pas le choix. Et les relations sont particulièrement tendues sur les chantiers Alex avec les services de la Tinée et de la Vésubie. C’est d’ailleurs lui qui, quelques mois plus tard, lance l’alerte pour des "irrégularités comptables", appuyée par Christian Estrosi. Elle aboutit à l’ouverture d’une enquête pour "détournements de fonds publics" par le procureur de Nice.