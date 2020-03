Comment la mairie de Cannes souhaite créer le programme télé de demain sur son nouveau campus

Et si vous conceviez le prochain programme phare de votre chaîne préférée?

C'est l'opportunité que vous offre la mairie de Cannes, en partenariat avec l’UCA et le géant des médias Banijay: une chaire destinée à la création et la conception du programme télé de demain. Ça se déroule à Cannes sur le campus international de La Bocca à partir de septembre prochain!

1.000 étudiants issus de formations d’excellence dans les domaines de l’écriture créative, de la création de contenus et du management de projets audiovisuels seront invités à passer 3 semaines sur le campus.

Accompagnés par des experts d’UCA et de Banijay, ils devront créer un concept de programme, à diffusion linéaire ou non-linéaire.

Des perspectives d'avenir

Objectif de la chaire? Favoriser la spécialisation et l’insertion professionnelle d’étudiants et de jeunes diplômés prometteurs de tous horizons.

Ces derniers seront sélectionnés sur la base de leurs qualités de créativité et d’innovation, et grâce à un réseau de prestigieuses écoles associées au projet, dont l’ESSEC, HEC et Sciences Po.

Un pitch final sera organisé au terme des trois semaines. Les groupes d'étudiants devront présenter leur projet face à un jury composé de partenaires de la chaire, dont des producteurs de Banijay.

Les lauréats pourront rêver à des stages ou des CDD au sein du poids lourd des médias, durant lesquels ils pourront participer aux projets en cours mais également poursuivre le développement de celui qu'ils auront élaboré pendant la chaire.