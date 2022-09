Comment la cryptomonnaie peut faire baisser le prix des prothèses médicales

L’idée n’est pas banale et répond à un marché de niche. Mais à écouter Héloïse Ravaz, le modèle est simple à comprendre, même pour un néophyte en cryptomonnaie. Le système qu’elle entend mettre en place permet au patient de payer jusqu’à deux fois moins cher prothèse médicale ou organe artificiel. Voilà deux ans que la jeune femme de 29 ans travaille sur ce projet. Passionnée d’économie, de finance et de cryptomonnaie, elle indique qu’à l’instar du fordisme [standardisation des produits pour augmenter la productivité, ndlr], pas besoin d’innovation technologique pour faire baisser le prix d’une prothèse.

Diviser par deux le prix des prothèses

C’est ce qu’elle entend démontrer en créant sa structure, Hélice Prosthesis, dédiée aux prothèses médicales et organes artificiels. "Le montage que j’ai imaginé est très innovant et il pourrait s’appliquer à d’autres secteurs. Cela ne m’intéresse pas de faire baisser le coût des consoles de jeux vidéo par exemple." Sa cible donc, les prothèses médicales, de bras bionique, d’implants rétiniens, de cœur ou exosquelettes.

Leurs tarifs peuvent aller jusqu’à 100.000 euros, "dans un marché qui pourrait peser 53 milliards d'euros d’ici 2027. Sur des produits d’une nécessité incontestable, la technologie est souvent commercialisée depuis plus de dix ans, sans que les prix ne baissent pour autant."

Token H́

Héloïse a créé une cryptomonnaie, enfin "un outil", préfère-t-elle dire, nommée Hélice. Un nouveau token comme on dit dans le jargon, qui sera uniquement vendu sur la plateforme qu’elle est en train de créer. Comment réduire le coût des prothèses grâce à ce montage? "Hélice utiliserait un droit discrétionnaire de 1 à 10% sur les échanges quotidiens pour réaliser des gains qui vont financer les prothèses. Ce droit serait accordé par les utilisateurs de la plateforme dans laquelle le token H́ est échangé. Ensuite (voir schéma) Hélice vend au patient la prothèse à un prix jusqu’à deux fois inférieur et utilise l’argent encaissé pour racheter et supprimer des fractions de son token." Le fait de supprimer des fractions de token réduit l’offre en circulation et augmente sa valeur. La méthode est connue. Vous suivez toujours? Hélice achète donc plus de tokens qu’elle n’en vend, ce qui génère une pression d’achat sur le token. Pour le médecin, le patient et le prestataire, tout est transparent. Hélice prend une marge lors de la vente de la prothèse, en tant que distributeur.

Autorisation à valider

La plateforme via laquelle transitera le token H́ n’est pas encore opérationnelle car il manque un élément fondamental de ce montage financier basé sur la cryptomonnaie: l’autorisation de mettre en place le droit discrétionnaire. C’est comme un droit de "jouer" que récupère Hélice, compris entre 1 et 10% du volume d’échange journalier. Héloïse Ravaz assure: "Tout peut aller très vite! Et il le faudrait. Même les prothèses les plus efficaces sur le marché ne sont pas terribles pour le patient, notamment celles des bras." En attendant que tout se mette en place, le projet se finance notamment via la boutique en ligne autour de la prothèse. Héloïse Ravaz souhaite démocratiser l’accès à la prothèse, être un accélérateur de baisse des prix et générer un afflux de capitaux suffisamment important pour nourrir la recherche et développer de nouvelles technologies.

> helice-prosthesis.fr