Comment HitClic, une société varoise, donne la main aux joueurs en situation de handicap et aux seniors

L’idée

C'est en adaptant des manettes de jeux vidéo pour son beau-fils Théo, handicapé depuis l'âge de 16 ans à la suite d'un accident, que David Combarieu, ingénieur électronique de formation, a découvert l'importance des besoins en solutions ergonomiques des personnes à mobilité réduite. À eux deux, David et Théo ont créé leur entreprise Handigamers, rebaptisée HitClic, couplée d'une association et d'une autre société Rebird pour développer l’e-sport de compétition.

L’objectif

Le but est d'adapter les manettes des consoles de jeux et d'étendre au pilotage des drones et à la domotique afin de répondre aux personnes à mobilité réduite (handicapés, seniors, blessés en rééducation) pour lesquels l'accessibilité est difficile. "L'industrie du jeu vidéo ne propose pas de solutions aux personnes en handicap. Les manettes sont faites pour dix doigts valides et tenir une manette était devenu impossible pour Théo. Depuis, il a repris goût au jeu et rencontré beaucoup de jeunes dans sa situation qui le trouvaient chanceux d'avoir du matériel adapté pour jouer", explique David Combarieu.

Le développement

Au départ, à partir des photos, d'échanges par Skype ou de visites, David réalise un à un les modèles adaptés en tenant compte du matériel (fauteuil, joystick…) "pour ne pas changer les habitudes". Avec un capital de départ de 10.000 euros en fonds propres, en juillet 2018, David et Théo intègrent l'Accélérateur Saison 5 de TVT Innovation puis, en janvier 2019, le Réseau Entreprendre. Handigamers devient une association pour aider les joueurs à se rendre aux compétitions et HitClic se spécialise dans la R&D "pour sortir de l'artisanat". Objectif: lancer en mai un catalogue web de produits personnalisables et les industrialiser pour les livrer en France et en Belgique. Son marché: 80.000 personnes environ (personnes handicapées ou souffrant de maladies invalidantes, personnes âgées).

Le produit

La vocation de HitClic, de l'association Handigamers et de Rebird (projet pépite de l'incubateur de TVT des étudiants entrepreneurs soutenu par Théo) consiste à rendre accessible une activité (les jeux sur consoles notamment) pas adaptée aux personnes limitées physiquement. Le jeu est un facteur de lien social, de rencontres et un palliatif à la dépression et à la douleur. L'ambition de Rebird est d'amener ces joueurs en compétition, au plus haut niveau. L’e-sport étant devenu le premier média dans le monde devant la télévision, bientôt présent aux J.O. de 2024.

hitclic.fr