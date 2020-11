Comment Habitat en Région Sud-Est veut développer un logement social de qualité dans notre territoire

Erilia, Logirem, Famille & Provence, Habitations Haute-Provence et SDH Constructeur, cinq sociétés membres du groupe Habitat en Région présentes dans la Région Sud-PACA, se sont constituées fin octobre en société anonyme de coordination (SAC) HLM.

L'objectif: créer Habitat en Région Sud-Est. Et cette dernière qui dispose d'un patrimoine de 100.000 logements locatifs est désormais le premier organisme HLM sur son territoire. Elle devrait être agréée rapidement par l’Etat pour être opérationnelle en début d'année prochaine.

En tant que société anonyme de coordination, les cinq sociétés membres qui partagent pourront agir ensemble en partageant une vision stratégique et des moyens dans la réponse

La SAC Habitat en Région Sud-Est s'appuiera sur le savoir-faire de ses membres fondateurs afin de se doter d'un projet commun répondant aux besoins des territoires et des populations notamment en cette période de crise aux impacts forts sur les publics fragiles et sur l’économie.

Les Caisses d’Epargne Côte d’Azur, CEPAC et de Loire-Drôme-Ardèche sont à l’origine d’Habitat en Région Sud-Est qui emploie 1.591 collaborateurs et dont la présidence sera assurée par Joël Chassard, président du directoire de la CEPAC et président du conseil d’administration d’Erilia. Didier Machet, directeur général d'Habitations Haute-Provence, en a pour sa part pris la direction générale.

"L'émergence d'un acteur régional de premier plan doit nous permettre d'être plus efficace et de développer sur nos territoires un logement social de qualité, marqueur de l'engagement des Caisses d'Epargne", a précisé Joël Chassard.